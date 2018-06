Facebook

© APA/AFP/ROBERT ATANASOVSKI

Die mazedonische Regierung hat die am Dienstag erzielte Vereinbarung zur Lösung des langjährigen Namensstreites mit Griechenland am Donnerstagabend einstimmig unterstützt. Das Abkommen soll voraussichtlich am Sonntag in der griechischen Stadt Prespa unterzeichnet werden. Mazedonien (FYROM) soll künftig den Namen Republik Nord-Mazedonien (Severna Makedonija) tragen.

Hristijan Mickoski, Chef der oppositionellen VMRO-DPMNE, ließ nach den Beratungen in der Parteiführung unterdessen wissen, dass seine Partei die Verfassungsänderungen im Parlament nicht unterstützen werde. Dazu soll es allerdings erst später im Herbst nach einer Volksabstimmung kommen. Mickoski hat Anhänger der nationalkonservativen Partei, die zwischen 2006 und Mitte 2017 an der Macht war, am Donnerstagabend zur Teilnahme an einem Protestmarsch aufgefordert, der am Sonntag in Bitola, der Stadt im Südwesten des Landes, vorgesehen ist. Gegner der Namenslösung haben auch am Donnerstag am zweiten Abend hintereinander vor dem Parlament in Skopje protestiert.