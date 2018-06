Österreich bastelt an einer "Koalition der Willigen" in der Flüchtlingsfrage. Innenminister Kickl trifft den Chef der rechtspopulistischen Lega Nord, Innenminister Salvini, in Rom. Indes spricht sich Merkel gegen die von Kurz ins Spiel gebrachte Achse der Willigen aus.

Kickl © APA/ROBERT JÄGER

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel will im Bemühen um eine europäische Flüchtlingspolitik nicht nur auf eine "Achse der Willigen" setzen, wie sie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vorgeschlagen hat. "Es geht um eine gesamteuropäische Lösung", sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Es gebe Länder wie Italien, Griechenland und Spanien, in denen besonders viele Migranten ankämen.

"Deshalb glaube ich, dass es dort viele solche Kooperationsformen geben muss, also nicht nur diese eine Richtung, sondern viele mehr, wenn wir zu einer gemeinsamen europäischen Antwort auf die Fragen der illegalen Migration, aber auch Formen der legalen Migration kommen wollen", fügte Merkel hinzu. Sie äußerte sich nach dem deutschen Integrationsgipfel im Kanzleramt.

Kurz sagte zuvor nach einem Treffen mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer in Berlin: "Wir brauchen eine Achse der Willigen". Er setze auf eine regionale Zusammenarbeit zwischen Rom, Wien und Berlin, weil viele Flüchtlinge von Italien nach Deutschland wollten. Merkel hatte sich am Dienstag mit Kurz getroffen.

Der italienische Innenminister und Vizepremier Matteo Salvini will am 20. Juni seinen österreichischen Amtskollegen Herbert Kickl (FPÖ) treffen. Dies kündigte Salvini am Mittwoch in Rom an. "Die Beziehung zu Österreich ist von wesentlicher Bedeutung, weil das Land ab Juli den EU-Vorsitz innehat", so Salvini nach Medienangaben vom Mittwoch. Aus dem Innenministerium in Wien war vorerst keine Bestätigung zu erhalten.

Das Treffen mit Kickl sei Teil einer Serie von Gesprächen, die er mit Amtskollegen aus EU-Mitgliedsstaaten plane, sagte der italienische Innenminister. Ziel sei es, der EU einen gemeinsamen Vorschlag zur Reform des Dubliner Asylabkommens zu unterbreiten. Salvinis rechtspopulistische Lega ist eine enge Kooperationspartnerin der FPÖ auf EU-Ebene, wo sie gemeinsam der EU-kritischen Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" (ENF) angehören.