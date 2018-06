Am 39. Verhandlungstag des Buwog-Prozesses will Richterin Hohenecker Meischbergers 13 restliche Einvernahmen und beide U-Ausschüsse durchgehen.

© APA/HANS PUNZ / APA- POOL

38 Verhandlungstage haben wir schon hinter uns, am heutigen 39. geht es gleich wieder los mit der Befragung von Ex-FPÖ-Politiker Walter Meischberger durch Richterin Marion Hohenecker.

Die Richterin ist da, es geht los. Meischberger hat wieder vor ihr Platz genommen. Das Programm der Richterin ist ambitioniert, sie will heute seine restlichen Einvernahmen (13 an der Zahl) mit Meischberger durchgehen, ebenso wie seine Aussagen aus den zwei parlamentarischen U-Ausschüssen. "Das muss sich ausgehen", sagt sie. Sollte das der Fall sein, ist morgen der Staatsanwalt mit der Befragung Meischbergers an der Reihe.

"Wo woa mei Leistung?" Telefonprotokolle dürften heute wohl keine mehr durch den Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichtes hallen, die Aufnahmen dürften bereits abgehandelt worden sein. Gestern sorgten die Mitschnitte für einiges Gelächter, beinhalteten sie doch die berühmtesten Sätze der Buwog-Affäre: ""Da bin ich supernackt" und "Wo woa mei Leistung". Eine detaillierte Zusammenfassung des gestrigen Verhandlungstages finden Sie hier.

Ob er seiner Lebensgefährtin erzählt habe, dass er beim Buwog-Bieterverfahren für das Österreich-Konsortium tätig war? Nein, das sei zu komplex gewesen, antwortet er. Es geht um die berühmten drei Konten, auf die millionenschwere Provision aus dem Buwog-Verkauf geflossen ist. Wann er welches Konto eröffnet habe, wisse er nicht mehr, sagt Meischberger. Er sei damals "in der schönen Situation" gewesen, so viel Vermögen zu haben, um es aufteilen zu können.

Und die Aufteilung sei so passiert:

Konto 400.815: hieß später "Konto Walter", wurde als erstes eröffnet

Konto Karin: laut Meischberger für Immobilieninvestments

Konto Karin: für seine täglichen Ausgaben

Für die Staatsanwaltschaft sieht die Sache anders aus. Das Konto 400.815 sei Grasser zuzuordnen, Konto Karin gehöre dem heute ebenfalls angeklagten Immobilienmakler Ernst Plech. Das wird von allen drei Personen bestritten, lediglich der teilgeständige Peter Hochegger hatte ausgesagt, dass das so gewesen sei.

Foto © APA/ROLAND SCHLAGER/APA-POOL

Meischberger habe dann Plech gebeten, einen Teil des Geldes anzulegen. Dieser habe dann für ihn eine Wohnung im Australischen Brisbane gekauft, in der die Plechs dann regelmäßig übernachtet haben sollen, wenn sie in Birsbane waren. Spannend: Meischberger selbst war nie in besagter Wohnung, er habe sie nur von Fotos gekannt.

Langsam wird der Ton rauer zwischen Richterin und Angeklagten. Sie fragt genau nach, er kommt immer wieder ins Schwimmen. Unter anderem geht es um die berühmte 2009 erstellte "Nachverschriftlichung" der damals mündlichen Vereinbarung über das Immo-Investment aus dem Jahr 2005 zwischen Plech und Meischbegrer. Warum er die Vereinbarung dann Plech und nicht seinem Anwalt, dem heutigen Angeklagten Gerald Toifl mitgegeben haben, wenn er diese gebraucht hat, will die Richteirn wissen. Er habe damals schlicht anderes zu tun gehabt, sagt Meischbegrer. Leises Kichern im Saal. Meischberger habe Plech "zu 100 Prozent vertraut".

Hier das heutige Bild von Richterin Marion Hohenecker:

Foto © APA/HANS PUNZ / APA- POOL

Zur Erinnerung: Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

