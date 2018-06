''Im Zentrum''Migration weiter im Zentrum der Debatten

In drei Wochen übernimmt Österreich den Ratsvorsitz in der Europäischen Union. Bei der "Im Zentrums"-Diskussion ging es um die Frage, wie Europa die Migrationskrise meistern und wohin es steuern soll.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Claudia Reiterer, "Im Zentrum" © ORF

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sprach sich am Sonntag in "Im Zentrum" bei Claudia Reiterer im ORF dafür aus, in Zeiten von Trump zusammenzustehen und Solidarität zu zeigen, um Europa zu stärken. Nicht einmal die Deutschen und die Franzosen würden es zusammenbringen, die großen Probleme der heutigen Zeit alleine zu lösen.

Europa - Made in Austria: Ein vorsitz, viel Sorgen

Europa-Ministerunterstrich die Ziele der österreichischen Präsidentschaft, die vor allem im Bereich der Migration etwas voranbringen möchte.von der ungarischen Regierungspartei Fidesz unterstrich in den europakritischen Kurs der Regierung Orban. Die Politikwissenschafterinvon der Donau-Universität Krems analysierte die europa-politischen Spannungen aus wissenschaftlicher Perspektive.

Jean Asselborn mahnt: "Es wäre ein politisches Verbrechen, wenn wir wieder der Fatalität des Nationalismus erliegen." #imzentrum pic.twitter.com/cVldV4xhmo — IM ZENTRUM (@ORFImZentrum) 10. Juni 2018

.@Gernot_Bluemel: "Die Sorgen der BürgerInnen müssen ernst genommen werden. Darum lautet unser Motto: Ein Europa, das schützt." #imzentrum pic.twitter.com/FW812TXJJc — IM ZENTRUM (@ORFImZentrum) 10. Juni 2018