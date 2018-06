Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kann Präsident Recep Tayyip Erdogan die überraschend vorgezogenen Neuwahlen für sich entscheiden? © AP

In der Türkei finden am 24. Juni vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt, doch schon von Donnerstag an können türkische Wähler im Ausland ihre Stimme abgeben. Nach Angaben der türkischen Wahlkommission sind knapp über drei Millionen Türken im Ausland stimmberechtigt, davon 1,445 Millionen in Deutschland und rund 100.000 in Österreich.

Wie bei früheren Abstimmungen können sie in den türkischen Konsulaten ihre Stimme abgeben oder in speziell eingerichteten Wahllokalen.

WORÜBER WIRD ABGESTIMMT?

Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am 18. April überraschend vorgezogene Neuwahlen für den 24. Juni angekündigt. Eigentlich waren die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen erst im November 2019 fällig. Zu der Parlamentswahl treten nun acht Parteien an, für die Präsidentenwahl sind Erdogan und fünf weitere Kandidaten registriert. Erhält kein Kandidat in der ersten Runde eine absolute Mehrheit, findet zwei Wochen später am 8. Juli eine Stichwahl statt.

WER KANN WANN ABSTIMMEN?

Während in der Türkei am 24. Juni abgestimmt wird, haben die Türken in Deutschland, Frankreich und Österreich bereits ab Donnerstag die Möglichkeit zur Stimmabgabe. In Dänemark und Luxemburg öffnen die Wahllokale am Samstag, während in Belgien, der Schweiz und den Niederlanden erst vom 15. Juni an gewählt werden kann. Die Wahl endet im Ausland am 19. Juni. Sollte die Präsidentschaftswahl in eine zweite Runde gehen, wird im Ausland vom 30. Juni bis zum 4. Juli erneut gewählt.

WO WIRD IN ÖSTERREICH GEWÄHLT?

In Österreich leben rund 100.000 wahlberechtigte türkische Staatsbürger. Sie können ihre Stimme an den drei Generalkonsulaten in Wien, Salzburg und Bregenz abgeben. Die Wahllokale sind bis zum 19. Juni geöffnet, Briefwahl ist laut türkischem Gesetz nicht möglich.

WO WIRD IN DEUTSCHLAND GEWÄHLT?

In der Bundesrepublik gibt es 13 Konsulate, in denen Türken ihre Stimme abgeben können. Da die Konsulate in Essen, Hannover, München und Nürnberg nicht über geeignete Räumlichkeiten verfügen, haben sie außerhalb Wahllokale eingerichtet. Wahlberechtigt ist, wer bei der zuständigen Auslandsvertretung als Wähler registriert ist. Die Möglichkeit zur Briefwahl gibt es gemäß dem türkischen Gesetz nicht. Dafür können Auslandstürken an den türkischen Landesgrenzen abstimmen.

GAB ES WAHLKAMPF IM AUSLAND?

Nachdem es vor dem umstrittenen Verfassungsreferendum über die Einführung eines Präsidialsystems im April 2017 heftigen Streit über die Wahlkampfauftritte türkischer Minister in Deutschland und anderen EU-Ländern gegeben hatte, haben Deutschland, die Niederlande und Österreich sich die Auftritte türkischer Politiker nun grundsätzlich verbeten. Erdogan trat am 20. Mai vor tausenden Auslandstürken in Sarajevo auf, verzichtete sonst aber auf Wahlkampfauftritte in Europa.

WELCHES ERGEBNIS WIRD ERWARTET?

Die islamisch-konservative AKP Erdogans verfügt in Deutschland traditionell über starken Rückhalt, aber auch die prokurdische HDP schneidet regelmäßig besser ab als in der Türkei. Die säkulare CHP erhält dagegen eher weniger Stimmen als zuhause. Bei dem Volksentscheid im April 2017 stimmten 63 Prozent der Wähler in Deutschland für die umstrittene Reform Erdogans, in der Türkei waren es nur 51,4 Prozent. Allerdings lag die Wahlbeteiligung in Deutschland nur bei 46 Prozent - die meisten Türken stimmten also gar nicht ab.