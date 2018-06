Ein aktueller Bericht des norwegischen Flüchtlingsrates zeigt: Sechs der zehn am meisten ignorierten Krisen liegen in Subsahara-Afrika.

© AP

Über 80 Prozent der Flüchtlinge weltweit leben laut UNO in Staaten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen - ein Großteil davon in Subsahara-Afrika. Medial und politisch erhalten diese Flüchtlingskrisen aber nur wenig Beachtung, wie auch ein aktueller Bericht des Norwegischen Flüchtlingsrates (NRC) zeigt. Die Demokratische Republik Kongo führt dabei die Liste der am meisten missachteten Krisen an.

Fast alle Krisen auf dem afrikanischen Kontinent haben sich im vergangenen Jahr verschärft. "Obwohl die Situation in der Zentralafrikanischen Republik, die letztes Jahr ganz oben auf der Liste stand, sich noch weiter verschlechtert hat, hat das Ausbrechen neuer Konflikte in der Demokratischen Republik Kongo und die sich rapide verschlechternde humanitäre Lage im Südsudan zu einer Umbesetzung an der Spitze dieser traurigen Liste geführt", erläuterte Jan Egeland, Generalsekretär der NRC-Flüchtlingshilfe.

Laut dem Bericht des Flüchtlingsrates, der am Donnerstag veröffentlicht wurde und der APA vorliegt, sind sechs der zehn am meisten missachteten Flüchtlingskrisen weltweit in Subsahara-Afrika zu finden. Auf den Kongo und den Südsudan folgen auf der diesjährigen Liste die Zentralafrikanische Republik, Burundi, Äthiopien, Palästina, Myanmar, der Jemen, Venezuela und Nigeria.

Gleich viel Hilfsbedürftige wie in Syrien

Diese Krisen würden es "ganz selten in die Schlagzeilen schaffen", so Egeland. So wären auch die meisten Leute "überrascht, wenn sie erführen, dass die Zahl der Menschen, die humanitärer Hilfe bedürfen, in der DR Kongo mittlerweile genauso hoch ist wie in Syrien. Dennoch liegt das Maß an Aufmerksamkeit, die diesen beiden Krisen zuteilwird, meilenweit auseinander", sagt der Generalsekretär in einer der APA übermittelten Aussendung. Es scheine wenig Bereitschaft vorhanden zu sein, einen Ausweg aus vielen dieser Krisen zu finden. "Bei manchen Orten ist dies der mangelnden geopolitischen Bedeutung geschuldet, während es bei anderen zu viele Parteien und Akteure mit widersprüchlichen Interessen gibt, und dabei zu wenige, die bereit sind, die Interessen der Zivilbevölkerung zu schützen."

Der NRC veröffentlicht die Liste der am meisten missachteten Krisen seit drei Jahren. Sie basiert auf drei Kriterien: mangelnde Finanzierung, mangelnde Medienpräsenz und politische und diplomatische Missachtung. Die Liste solle "als Erinnerung fungieren", so Egeland. "Die Tatsache, dass wir das Leiden dieser Menschen nicht sehen, macht ihr Leiden kein bisschen weniger real, und es entbindet uns nicht von unserer Pflicht zu handeln", betonte er.