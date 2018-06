Facebook

Spaniens neuer Premier Pedro Sanchez © APA/AFP/JAVIER SORIANO

Am Mittwochabend hat Spaniens neuer Premier Pedro Sanchez König Felipe VI. im Madrider Zarzuela-Palast die Liste seines zukünftigen Kabinetts bekanntgegeben. Sanchez, der erst am vergangenen Freitag seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy per Misstrauensvotum entmachtet hatte, setzte bei der Bildung seiner Regierung anscheinend auf folgende Kriterien: weiblich, fachkundig, pro-europäisch.

Es handelt sich um eine Mischung aus neuen Gesichtern und alten Hasen. Bewusst wählte er anscheinend Kandidaten aus strategisch wichtigen Autonomien wie Katalonien, Andalusien und dem Baskenland aus. Folgende Personen werden in der Regierung vertreten sein:

Vizepräsidentschaft:

Stellvertretene Regierungschefin wird die erfahrende Sozialistin Carmen Calvo. Die Verfassungsrechtlerin aus Andalusien, Jahrgang 1957, war schon unter der Regierung des sozialistischen Premoers Jpose Luis Rodriguez Zapatero (2004 - 2011) Kulturministerin. Calvo übernimmt auch das neu ins Leben gerufene Ministerium für Gleichberechtigung. Für die Sozialisten verhandelte sie mit den regierenden Konservativen im Herbst die Ausgestaltung der Zwangsverwaltung Kataloniens nach Artikel 155 der spanischen Verfassung aus.

Außenministerium:

Mit dem 71-jährigen Katalanen Josep Borrell holt sich Pedro Sanchez einen der angesehensten spanischen Politiker als Außenminister ins Boot. Der ehemalige Präsident des EU-Parlaments und langjährige Minister unter Felipe Gonzalez stach in den vergangenen Monaten vor allem durch seine starke Kritik an den katalanischen Separatisten hervor. Dadurch trägt seine Ernennung eine besondere Symbolik.

Innenministerium:

Der bekannte Richter vom Obersten Spanischen Gerichtshof Fernando Grande-Marlaska wird das Innenministerium übernehmen. Der Baske (Bilbao, 1962) wurde durch seinen vehementen Kampf gegen die baskische Terrororganisation ETA und seine öffentliche Deklaration, schwul zu sein, bekannt.

Wirtschaftsministerium:

Spaniens neue Wirtschaftsministerin Nadia Calvino ist aktuell Generaldirektorin für den Haushalt bei der Europäischen Kommission. Seit über 12 Jahren arbeitet die 50-jährige Juristin und Wirtschaftswissenschaftlerin aus Galicien bereits in Brüssel, wo sie großes Ansehen genießt.

Finanzministerium:

Die Ärztin und Chirurgin Maria Jesus Montero (Sevilla, 1966) war bisher Finanzministerin der andalusischen Regionalregierung. Sie zeichnete sich bei den schwierigen Haushalts-Debatten nicht nur für ihr Verhandlungsgeschick aus, sondern ist auch für ihre enge Beziehung zu Andalusiens Ministerpräsidentin Susana Diaz bekannt. Ihre Ernennung wird als Geste gegenüber der Sozialisten-Hochburg im Süden und gegenüber Sanchez parteiinternem Erzrivalin Diaz interpretiert.

Justizministerium:

Mit Dolores Delgado (Madrid, 1962) wählte Sanchez eine sehr erfahrende Staatsanwältin zur neuen Justizministerin. Sie arbeitete eng mit dem ehemaligen Star-Richter Baltasar Garzon bei der Verfolgung internationalen Diktatoren und Kriegsverbrecher zusammen und leitete zuletzt die Abteilung zur islamistischen Terrorbekämpfung.

Verteidigungsministerium:

Margarita Robles (Leon, 1956) wird Spaniens dritte weibliche Verteidigungsministerin. Die Juristin war bisherige Parlamentssprecherin der Sozialisten und gehört zu Sanchez ́ engsten Vertrauten überhaupt.

Arbeitsministerium:

Die Juristin Magdalena Valerio (Torremocha, 1959) war in der kastilisch-manchegischen Regionalregierung bereits für Pensionen und Arbeit zuständig und gilt als Fachexpertin.

Entwicklungsministerium:

Jose Luis Abalos bleibt Organisationssekretär der Sozialisten und soll als neuer Minister für Inlandsentwicklung eine Brücke zwischen Partei und Regierung aufbauen. Der gebürtige Valencianer (Torrent, 1959) gehört ebenfalls zu Sanchez engsten Mitarbeitern und bereitete mit diesem den Misstrauensantrag gegen Mariano Rajoy vor.

Ministerium für Öffentliche Verwaltung:

Das Ministerium für Öffentliche Verwaltung wird Meritxell Batet übernehmen. Damit wird die Juristin aus Katalonien (Barcelona, 1973) für die Territorialpolitik der Zentralregierung und damit die Verhandlungen mit den in Katalonien regierenden Separatisten verantwortlich sein.

Wissenschafts- und Innovationsministerium:

Zwar gehört das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Universitäten nicht zu den wichtigsten Ressorts. Doch die Ernennung von Pedro Duque (Madrid, 1963) war mit Sicherheit die medienwirksamste. Der Astronaut war 1998 der erste Spanier im Weltraum. Der bekannte und angesehene Luftfahrt-Ingenieur setzt sich seit Jahren für mehr Investitionen in Forschung und Technik ein.

Kulturministerium:

Isael Celaa wird Spaniens neue Kultur- und Bildungsministerin. Die gebürtige Baskin (Bilbao, 1949) studierte Philosophie, englische Philologie und Jus und war bereits bei der baskischen Regionalregierung des Sozialisten Patxi Lopez Kulturministerin. Zuletzt stand sie der PSOE-Kommission für Ethik und Garantien vor.

Umweltministerium:

Das Umweltministerium wird mit Teresa Ribera (Madrid, 1969) von einer richtigen Fachexpertin übernommen. Sie war jahrelang Direktorin des spanischen Amtes für den Klimawandel und unter der Zapatero-Regierung Staatssekretärin für Umweltschutz und Klimawandel.

Gesundheitsministerium:

Die 41-jährige Valencianerin Carmen Monton war zuletzt PSOE-Sekretärin für soziale Bewegungen und NGOs und gehört zu einer vehementen Verfechterin des staatlichen Gesundheitssystems. Sie selber ist Ärztin.

Agrarministerium:

Das Agrarministerium geht ebenfalls an einen gebürtigen Valencianer. Luis Planas (Jahrgang 1952) war jedoch Agrarminister der andalusischen Regionalregierung, arbeitete jahrelang in diesem Bereich in der EU in Brüssel und war zudem Botschafter in Marokko, was bei zukünftigen Verhandlungen zwischen der EU und Marokko über Fischereirechte bestimmt von Vorteil sein könnte.