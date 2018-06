Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Innenminister Kickl (FPÖ) forderte einen Paradigmenwechsel. © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Die Reform der EU-Asylpolitik ist wegen des Streits um eine Flüchtlingsverteilung komplett festgefahren. Bei einem EU-Innenministerrat am Dienstag in Luxemburg kündigten mehrere EU-Staaten an, dem Kompromissentwurf der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft nicht zuzustimmen. "Ich glaube nicht, dass wir hier eine realistische Chance auf einen Kompromiss haben", sagte Ressortchef Herbert Kickl (FPÖ).

Den schärfsten Widerstand gegen eine verpflichtende Flüchtlingsverteilung hatten bereits im Vorfeld die Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen erkennen lassen. Aber auch Deutschland will dem Paket nach aktuellem Verhandlungsstand nicht zustimmen. Es müsse eine stabile Asyl-Zuständigkeit des Ersteinreiselandes in der EU geben, mindestens für zehn Jahre, sagte Innenstaatssekretär Stephan Mayer (CSU). Der aktuelle Entwurf sieht acht Jahre vor. "Darüber hinaus ist für uns auch nicht akzeptabel, dass nach dem jetzigen Verhandlungsstand der Asylverordnung eine Rückführung von besonders schutzberechtigten Personen nicht möglich sein soll", sagte Mayer.

Frist bis Juni

Auch die neue rechtsgerichtete Regierung in Rom lehnt den vorliegenden Vorschlag ab, allerdings weil er ihr nicht weit genug geht. "Dieses Dossier würde Italien und die anderen EU-Mittelmeerländer noch mehr benachteiligen. Italien darf nicht in ein Flüchtlingslager umgewandelt werden", betonte Innenminister Matteo Salvini am Montag auf Twitter. Salvini nahm wegen einer Vertrauensabstimmung in Rom nicht an dem EU-Innenministerrat teil, auch Deutschlands Ressortchef Horst Seehofer (CSU) blieb dem Treffen fern.

Die EU-Staats- und Regierungschefs hatten sich eine Frist bis Juni gesetzt, um in der strittigen Asyl- und Dublin-Refom im Konsens zu einer Einigung zu gelangen. Heikelster Punkt ist die seit Jahren umstrittene Flüchtlingsverteilung. Der bulgarische Entwurf sieht ein dreistufiges System vor, das im Fall von Migrationskrisen zunächst eine freiwillige Unterstützung der EU-Partner vorsieht. Liegt ein Land aber 40 bis 60 Prozent über seinem "fairen Anteil", würden Asylbewerber nach einem Algorithmus umverteilt.

Kickl will "Paradigmenwechsel"

Somit müssen sich die EU-Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel Ende Juni mit dem weiteren Vorgehen befassen. Als EU-Ratspräsident will Kickl im nächsten Halbjahr einen "Paradigmenwechsel" in der EU-Asylpolitik. Zunächst müsse man abwarten, was beim EU-Gipfel herauskomme. Wenn es zu keinem Kompromiss komme, werde er bereits den informellen EU-Innenministerrat in Innsbruck Mitte Juli für einen "entsprechenden Paradigmenwechsel" in der Asylpolitik nutzen, so Kickl. "Vielleicht ist es so etwas Ähnliches wie eine kleine kopernikanische Wende im Bereich des Asylsystems." Kickl will den Begriff der Solidarität in erster Linie zur Verhinderung von Migration anwenden. "Da ist Außengrenzschutz eine Komponente, aber bei weitem nicht die ganze Wahrheit."

Kickl sieht die neue italienische Regierung als "starken Verbündeten" in der EU-Migrationspolitik. Kickl stellte noch für Dienstag ein Telefonat mit Salvini in Aussicht. Beide würden sich schnell zusammensetzen und eine Abstimmung ihrer Positionen suchen. "Ich freue mich über jeden Verbündeten, der das Interesse der europäischen Mitgliedstaaten ins Zentrum der Überlegungen stellt." Salvinis Lega und die FPÖ arbeiten im EU-Parlament in der EU-skeptischen Fraktion "Europa der Nationen und der Freiheit" zusammen.

"Wir kommen nur aus diesem Loch heraus, wenn wir alle verstehen, dass wir einen Kompromiss brauchen", sagte der luxemburgische Außen- und Migrationsminister Jean Asselborn. Die Erfolgsaussichten beurteilte Asselborn mit Sarkasmus. "Ich würde sagen, für Ostern haben wir einen Kompromiss. Ich weiß nur nicht in welchem Jahr."

"Nicht das Ende der Welt"

EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos rechnet offenbar nicht mehr mit einer Lösung der strittigen EU-Asylreform im Juni. Die EU-Chefs hätten sich selbst die Aufgabe gesetzt, bis Juni eine Lösung zu finden. "Wenn wir das um ein paar Wochen verlängern, ist das nicht das Ende der Welt", sagte er.

Der Vizechef der sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament, Josef Weidenholzer (SPÖ), forderte die Minister auf, zu einer "tragfähigen, menschenrechtskonformen und europäischen Lösung" zu kommen. "Wir brauchen legale Einreisemöglichkeiten, klar definierte Verteilungsquoten und finanzielle Unterstützung der Herkunftsländer", pochte der SPÖ-Europaabgeordnete auf die Position des Europaparlaments. Mit Blick auf unter anderem Österreich meinte er, "manchen Mitgliedsstaaten" liege nichts an einer Lösung, "weil sich innenpolitisch mit der Stimmungsmache gegen Geflüchtete leicht Punkte sammeln lassen".

EU-Migrationskommissar fordert weitere Bemühungen

Nach der Blockade der EU-Asylreform hat EU-Migrationskommissar Avramopoulos weitere Bemühungen um Fortschritte "in einem konstruktiven Geist später dieses Monat" gefordert. Alle in der EU hätten sich zu einer zukunftssicheren Reform des Asylsystems verpflichtet. "Wir müssen nun Verantwortung zeigen und Arbeit voranbringen", sagte er am Dienstag in Luxemburg.

Ende Juni soll sich der EU-Gipfel in Brüssel mit der festgefahrenen Asylreform befassen. Nach Angaben von EU-Diplomaten fand über den Kompromissvorschlag der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft keine richtige Abstimmung unter den EU-Innenministern statt. Es gebe eine ausreichende Unterstützung der EU-Staaten, um eine Diskussionsgrundlage für den EU-Gipfel zu haben, hieß es in Ratskreisen.

Dem Vernehmen nach lehnten sechs EU-Staaten den Entwurf ab. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hatte vor der Sitzung betont, dass ein verpflichtender Verteilungsschlüssel keine Chance habe. Er wolle sich um Solidarität bei der Verhinderung von Migration bemühen.

Avramopoulos berichtete von "offenen und ehrlichen Diskussionen". Die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft habe enorme Anstrengungen geleistet. Zugleich betonte er, die Dublin-Verordnung, welche die Asyl-Erstzuständigkeit in der EU regelt, sei nur "ein Teil im größeren Puzzle". Man dürfe nicht die Fortschritte in anderen Bereichen übersehen, etwa andere Teile der Asylreform, beim Außengrenzschutz und bei der Zusammenarbeit mit den Ländern außerhalb Europas.