Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Tagungsort: Musikuniversität Wien © APA/ROLAND SCHLAGER

"Sexualität(en) und Geschlechtsidentität(en) im österreichischen Hochschulraum: Zwischen Alltag und Tabu" - so lautete am Montag der Titel einer Tagung in Wien. Die Vertreter von Universitätenkonferenz, Fachhochschulkonferenz, Studierenden und Bildungsministerium identifizierten die "Klo-Frage" und das Mann-Frau-Schema beim Inskribieren als wichtige Probleme.

Jedoch: Auf ensprechenden Druck aus der Wirklichkeit wartet man offenbar noch. So wurde beispielsweise erläutert, dass es in einigen europäischen Staaten bereits ein anerkanntes "3. Geschlecht" neben männlich und weiblich gebe. Sollte daher eine solche Person aus einem solchen Land - etwa aus Malta - in Österreich inskribieren wollen, könnten sich Probleme ergeben, weil man bei uns derzeit nur als Frau oder Mann inskribieren kann. Der Haken an dieser Befürchtung: "So einen Fall gab es noch nicht. Wir hoffen aber, dass er sich bald ergibt", meinte Alex Mähr vom Queer-Referat der Österreichischen Hochschülerinnenschaft (ÖH).

Als Problem wurde bei der Tagung auch die Benutzung von Toiletten ausgemacht: "Die Benutzung von WC-Anlagen stellt für Personen, die sich nicht in einem binären Geschlechtermodell wiederfinden bzw. nicht wiederfinden wollen, nicht nur eine Schwierigkeit dar, sondern ist auch eine Bedrohung und ein Ort der sexualisierten Gewalt. Sie bekommen Vorwürfe zu hören, dass sie auf der falschen Toilette sind oder werden sogar hinausgeschmissen", sagte die Vizerektorin der Akademie der bildenden Künste, Andrea Braidt.

Als Lösungsmöglichkeit habe man Empfehlungen für die Umgestaltung erarbeitet. Optimale Variante sei die Einrichtung von geschlechtsneutralen Einzelkabinen mit Sitzklos und Waschgelegenheit. Eine zweite Möglichkeit wäre das grundsätzliche Festhalten an binären Toiletten, die aber nach Selbstdefinition nutzbar sind. "Die Einrichtung ist dann zum Beispiel zwar als Frauentoilette ausgeschildert, aber mit den Hinweis, dass diese von allen benutzt werden kann, die sich als Frauen verstehen bzw. von intersexuellen Personen, die gerne eine Frauentoilette benützen würden."