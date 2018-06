Finanzminister Löger stellt Neuerungen im Bereich der Pflege in Aussicht: Eine Pflege-Lehre wird offenbar angedacht sowie steuerliche Absetzbeträge für Pflegeausgaben.

Finanzminister kündigt Reform an

Pflege-Bereich soll reformiert werden © APA/BARBARA GINDL

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat in einem Interview mit "Profil" die Grundzüge der geplanten Reform der privaten Pflege skizziert. Demnach soll der Pflegeberuf in Form einer Lehre wesentlich stärker gefördert werden. Dazu wolle die Regierung, „Rahmenbedingungen in Richtung einer Pflegeakademie zu setzen“.

Weiters sind „Absetzbeträge bei Pflegeausgaben“ geplant sowie die Erhöhung des Pflegegelds ab Stufe 4, die bereits im Regierungsprogramm genannt ist. „Mein Plan ist, dass wir 2019 ein Gesamtkonzept vorlegen können“, so Löger gegenüber „profil“.