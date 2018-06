Facebook

Kommissionschef Juncker verteidigt die Pläne © APA/AFP/FREDERICK FLORIN

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat die Berücksichtigung der Integration von Flüchtlingen bei der Vergabe von EU-Geldern verteidigt. "Das stößt nicht überall auf Zustimmung. Aber diesen Konflikt bin ich bereit auszutragen - im Dienste der europäischen Solidarität", sagte Juncker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) (Samstag).

"Jene, die in der Migrationskrise viel geleistet haben - Griechenland, Italien, aber vor allem Deutschland - haben die Anerkennung der anderen verdient." Deshalb werde die Zuweisung von EU-Mitteln künftig an neue Kriterien geknüpft.

Diese Haltung hat sich zuletzt beim Kommissionsvorschlag für die Ausgestaltung des europäischen Struktur- und Investitionsfonds zwischen 2021 bis 2027 gezeigt. Erstmals soll Migration bei der Verteilung der Strukturmittel eine Rolle spielen, wie aus den am Dienstag präsentierten Vorschlägen hervorgeht. Demnach sollen für jeden zwischen 2013 und 2016 angekommenen Nicht-EU-Bürger 2.800 Euro in die EU-Staaten fließen. Abgezogen werden diejenigen, die das Land wieder verlassen haben.

Für Österreich hat dies zwar Einfluss auf die Berechnung, es gilt aber ein Deckel. Weil Österreich über 120 Prozent des EU-BIP liegt - also wegen einer guten Wirtschaftdaten - , bekommt es nicht mehr EU-Kohäsionshilfen als in der laufenden Periode, also 1,3 Mrd. Euro.