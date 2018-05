Facebook

Will gehen: Peter Kolba © APA/HANS PUNZ

Man wolle nun in "ruhigere Gewässer" kommen, hatten die neuen Klubchefs der Liste Pilz, Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl, am Vormittag gesagt. Daraus scheint nichts zu werden: Peter Kolba, der gerade eben die Funktion des Klubobmanns aufgegeben hat, will sich plötzlich völlig aus allen Funktionen und aus der Partei zurückziehen.

"Es reicht!" schrieb er auf Twitter; "Ich werde morgen mein Mandat zurücklegen und will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben", postete der Mandatar.

Nach Überlegung: Er reicht jetzt! Ich werde morgen mein Mandat zurücklegen und will mit dieser Liste nichts mehr zu tun haben. https://t.co/cVztlKaUKS — Peter Kolba (@KolbaPeter) 31. Mai 2018

Peter Pilz,der nach wie vor auf eine Rückkehr ins Parlament wartet und dafür Martha Bißmann zum Verzicht bewegen muss, bekommt durch diesen Schritt allerdings nicht automatisch eine neue Möglichkeit: Kolba war über die niederösterreichische Landesliste ins Parlament gekommen, Pilz hatte nur auf der Bundesliste und in der Steiermark kandidiert.

Ob Kolbas angekündigter Verzicht nun den Weg für Peter Pilz freimacht, ist deshalb unklar. "Es ist möglich", sagte Zinggl dazu zur APA. "Ich kann ihnen nicht sagen, was Peter Kolba morgen sagt", man müsse nun abwarten, wie Kolba konkret vorgeht, sagte er.

Bei einem Verzicht Kolbas wird dessen Landesmandat aus Niederösterreich frei, Anspruch auf dessen Mandat hätte Maria Stern, die bei der Nationalratswahl den Sprung ins Hohe Haus nicht geschafft hatte. Um Pilz dennoch den Weg in den Nationalrat zu ermöglichen, müsste es zu einigen Rochaden kommen: Stern müsste auf das ihr zustehende Mandat verzichten - und Alfred Noll, der bereits über die Bundesliste im Nationalrat sitzt, auf deren Mandat nachrücken. Pilz wiederum könnte dann über das freiwerdende Bundeslisten-Mandat in den Nationalrat einziehen.

Neuer Klubchef überrascht

Überrascht von Kolbas Schritt zeigte sich der neue geschäftsführende Klubobmann der Liste Pilz, Wolfgang Zinggl. "Es erwischt uns völlig kalt", sagte Zinggl gegenüber der APA. Er habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit Kolba nach seiner Ankündigung zu sprechen, so der Abgeordnete.

"Er hat es niemandem gegenüber angekündigt, auch seinen Mitarbeitern gegenüber nicht", so Zinggl. Man habe am Mittwoch eine gute Sitzung gehabt, "da war auch Herr Kolba dabei - und guter Dinge". Er bedanke sich jedenfalls noch einmal für Kolbas Arbeit, betonte der geschäftsführende Klubchef.

Kolba selbst war zunächst nach seinem via Twitter verkündeten Mandatsverzicht vorerst nicht erreichbar. Auslöser für seinen Entschluss könnten innerparteiliche Querelen gewesen sein.

Auf Twitter verwies er auf einen Artikel der "Kleinen Zeitung", in dem von einem längere Zeit schwelenden Konflikt innerhalb der Liste Pilz berichtet wird, Kolba sei angeblich der zu schleppende Aufbau von Partei und Parteiakademie sowie mangelnde Kommunikation angelastet worden. "Ich war nie Parteiobmann. Ich war nie für den Aufbau der Partei verantwortlich. Und ich bin seit geraumer Zeit auch nicht mehr Mitglied", postete dazu Kolba. "Der Vorwurf mangelnder Strategie kam nie. Ich nehme zur Kenntnis, dass jetzt nachgetreten wird auf mich", schrieb er.