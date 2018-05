Kommt nun Experten-Regierung?Italien: Mattarella bestellt früheren IWF-Ökonomen ein

Facebook

Mattarella sucht nach Alternativen © APA/AFP/VINCENZO PINTO

Giuseppe Conti wird nicht Premier, die Suche nach einem neuen Kandidaten ist eröffnet: Der angesehene Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli ist die letzte Hoffnung von Italiens Präsident Sergio Mattarella, endlich einen Ausweg aus der politischen Sackgasse zu finden, in der sich das Land seit den Parlamentswahlen am 4. März befindet. Der Präsident bestellte den Ökonomen für heute Vormittag zu Gesprächen ein. Die Italiener kennen ihn mit dem Spitznamen "Mister Spending Review", weil er für einen strengen Sparkurs steht.

Insidern zufolge will Mattarella den 64-Jährigen mit der Bildung einer Expertenregierung beauftragen, die Italien bis zu Neuwahlen führen soll. Nach den gescheiterten Versuchen, eine politische Regierung auf die Beine zu bringen, soll jetzt der frühere Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds (IWF) und 2013 Sparkommissar der Regierung unter Enrico Letta das Ruder einer Übergangsregierung mit begrenzten Aufgaben übernehmen, unter anderem die Verabschiedung des Etats 2019 und eines neuen Wahlgesetzes.

Analyse von Stefan Winkler Wohin steuert Italien?

Zugleich gerät Präsident Mattarella selbst in Bedrängnis. Sterne und Lega toben, drohen ihm mit Amtsenthebung und pochen auf eine schnelle Neuwahl. Der Präsident hatte den euro-kritischen Wunschkandidaten der Populisten für ein Ministeramt abgelehnt.

Katharina Wagner (ORF) über die gescheiterte Regierungsbildung

Unter Berufung auf Artikel 90 der italienischen Verfassung werde er Mattarellas Absetzung verlangen, sagte Parteichef Luigi Di Maio am Sonntagabend in einem Fernsehinterview. Ein Verfahren gegen den Präsidenten ist laut Artikel 90 bei "Hochverrat oder Anschlag auf die Verfassung" vorgesehen. Zu einem ähnlichen Verfahren war es in der Geschichte der 1946 gegründeten italienischen Republik bisher noch nie gekommen.

Lahmlegen

Neuwahlen wären jedoch frühestens im Oktober möglich. Ein Amtsenthebungsverfahren wäre eine langer und aufwendiger Prozess, der das angeschlagene Land vollends lahmlegen könnte.

Lega-Chef Matteo Salvini forderte die sofortige Festlegung eines Datums für Neuwahlen. "Entweder wird morgen (Montag) der Termin für Neuwahlen festgelegt, oder wir protestieren in Rom", drohte Salvini auf Facebook. Salvini rechnet mit Stimmenzuwachs für seine Partei sollte es zu Neuwahlen kommen. Bei den Parlamentswahlen am 4. März hatte die Rechtspartei 17 Prozent der Stimmen bekommen.

Zugleich drohte Salvini dem Bündnispartner Forza Italia mit einem Bruch der Allianz. Sollte die Partei um Ex-Premier Silvio Berlusconi eine Expertenregierung um Cottarelli unterstützen, wäre das Ende der Allianz unvermeidbar, sagte der Lega-Chef. "Wenn die Forza Italia Cottarelli das Vertrauen ausspricht, oder sich der Stimme enthält, ist die Allianz zu Ende", sagte Salvini im Interview mit Radio Capital am Montag. Cottarelli sei ein "Emblem der Finanzlobbys".

An den Finanzmärkten wurde die gescheiterte Regierungsbildung der beiden eurokritischen Parteien aber erst einmal positiv aufgenommen. Der zuletzt stark unter Druck stehende Kurs der europäischen Gemeinschaftswährung legte zu.