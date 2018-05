Facebook

Außenministerin Karin Kneissl © APA/GEORG HOCHMUTH

In der ORF-Pressestunde am Sonntag warnt Außenministerin Karin Kneissl vor dem Ende des Nuklear-Abkommens mit dem Iran. "Das würde einen großen Vertrauensverlust für die EU bedeutetn". Es sei nur ein Partner aus dem Abkommen ausgetreten. Neben der EU wollen auch Russland und China an dem Abkommen festhalten.

Kneissl äußert Verständnis für Unternehmen, die nun vor dem Dilemma stehen, sich zwischen Geschäft mit den USA und dem Iran zu entscheiden. Hier müsse man Unternehmen unterstützen.

Iran-Abkommen

Für Unternehmen kündigt Kneissl eine Anlaufstelle an, die Guidelines für den Umgang mit Sanktionen an. Bei den drohenden Strafzöllen durch die USA spricht sich Kneissl gegen eine Eskalation mit Gegenmaßnahmen aus.

Wirtschaftssanktionen

Von der Politik des US-Präsidenten Donald Trump zeigt sich Kneissl irritiert. Er denke vieles rein privatwirtschaftlich. So können man aber Weltpolitik nicht führen. Die Hoffnung an den beruhigend wirkenden Beraterstab Trumps habe sich leider nicht erfüllt.

Kneissl erinnert an die angespannte Lage im Kalten Krieg, eine Zeit zu der sie nicht zurückkehren wolle. Warnende Beispiele sind für Kneissl auch zerfallende Staaten, wie am Balkan oder in Afghanistan.

Trump-Politik

Kneissl sieht ihre Politik daher auch als einen Beitrag zum geeinten Europa. Sie wolle den Westen und den Osten der EU vereinen. Sie habe mit allen EU-Kollegen einen guten Draht.

EU-Politik

Ein Streitpunkt in der EU war der Besuch des österreichischen Botschafters bei einem Empfang anlässlich der Eröffnung der US-Botschaft in Israel. Hier verteidigt Kneissl den Botschafter.

Empfang in Israel

Kneissl distanzierte sich im Interview auch ganz klar von antisemitischen Äußerungen in der FPÖ, die sie als Ministerin bestellt hat. Unter anderem gibt es ja ein Kontaktverbot der israelischen Regierung mit Kneissl.

Zu FPÖ und Antisemitismus

Ein Thema war auch die russlandfreundliche Politik der österreichischen Regierung. Am 5. Juni kommt Russlands Präsident Wladimir Putin nach Österreich. Kneissl sieht darin keinen Konflikt mit der kritichen Politik der EU gegenüber Russland.

Putins Besuch in Österreich

Gerade die Agenden der EU liegen eigentlich nicht bei Kneissl. Sie sieht sich dennoch nicht als Ministerin der zweiten Reihe.

Persönliches Amtsverständnis