© APA/GEORG HOCHMUTH/APA-POOL

Walter Meischberger korrigierte gleich zu Beginn frühere Aussagen, da es hier zu Verwechslungen seinerseits gekommen sei.

Er habe an die Gründung des Kontos "Karin" nur mehr "Fetzen an Erinnerung", so Meischberger zu Richterin Marion Hohenecker. Diese hatte ihn einmal mehr durch intensives Nachfragen zu "Karin" in Erklärungsnot gebracht. Meischberger will der Einzahler und wirtschaftlich Berechtigte des Liechtensteiner Kontos sein, zeichnungsberechtigt war er aber nicht. Er habe aber handschriftlich das Pseudonym "Karin" am Kontoformular eingetragen, so Meischberger.

Kontoinhaber war allerdings der Mitangeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech, der wegen einer schweren Erkrankung seit Wochen nicht mehr am Verfahren teilnehmen kann und laut Justizkreisen wohl aus dem Verfahren ausgeschieden wird. Neben Plech waren auch noch dessen Frau und Sohn zeichnungsberechtigt.

Dass er nicht einmal direkten Zugriff auf sein eigenes, millionenschweres Konto hatte, sondern andere, erklärte Meischberger heute mit seinem freundschaftlichen Verhältnis zu Plech sowie dessen Geschick bei der Veranlagung in Immobilien. Da hätte er sich null eingemischt.

Warum die Frau von Plech sogar nach der Auflösung eines anderen Liechtensteiner Kontos im Besitz der Familie Plech das Geld davon an das Konto Karin überwies, obwohl das Geld darauf ja nur Meischberger gehört haben soll, erklärte Meischberger heute damit, dass es sich lediglich um gut 200 Euro gehandelt habe.

In weiterer Folge erforschte Hohenecker die Auszahlungsströme bei den Konten in Liechtenstein. Während Meischberger bemüht war, die Auszahlung von hohen Summen in bar in einem Wiener Hotelzimmer als Selbstverständlichkeit darzustellen, versuchte die Richterin sich "plastisch" vorzustellen, "wenn da jemand mit dem Koffer kommt".

Geldautomat im Hotelzimmer?

Ob es denn in dem Hotelzimmer am Stephansplatz auch einen Geldautomaten gegeben habe, fragte sie, was Meischberger schmunzelnd verneinte, dies sei bei derartigen Summen nicht sonderlich sinnvoll. In dem Hotelzimmer habe sein Bankbetreuer von der Hypo Investmentbank in Liechtenstein Computer aufgebaut, die Geldbeträge habe er - wie auf der Bank - in Kuverts bekommen. Alle drei Wochen circa sei dort im Hotelzimmer für ihn und andere Kunden quasi ein Bankbetrieb aufgebaut worden,

Warum es teilweise gleichzeitige Abhebungen vom Konto Natalie (später Nati) und vom Konto Walter 400.815 gegeben habe, erklärte Meischberger so, dass er die Auszahlungen nicht alle vom Konto Natalie machen wollte. Laut Anklage ist das Konto 400.815 das Konto von Grasser.

Meischberger schilderte, dass er das Geld für die Ausstattung seines Hauses, seiner Wohnung in Ibiza, ein halbes Motorboot auf Ibiza, für die Ausbildung seiner Töchter und für seine eigenen Ausgaben gebraucht habe. Das Motorboot sei unter der Flagge von Plech gelaufen und habe den Namen der Fruchtbarkeitsgöttin von Ibiza (Tanit) getragen. Er habe auch viel Kunst gekauft, sagte er.

Bei der heutigen Hauptverhandlung im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts waren am 33. Verhandlungstag alle sechs verbliebenen Schöffen anwesend, dafür fehlten Plech und zwei weitere Angeklagte.