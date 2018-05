Schwarzenegger"Wenn ich's nicht überlebe, gebt mein Herz Donald Trump"

Bei seinem Auftritt am Rande des Gala-Dinners im Kanzleramt scherzte Arnold Schwarzenegger über seine Notoperation. Und wem er seine Organe spenden würde.

Schwarzenegger im Kanzleramt © Michael Jungwirth

Kanzler Sebastian Kurz hatte zum Dinner geladen, und alle kamen ins Kanzleramt, um Arnold Schwarzenegger zu sehentreffen. Und der Steirer, der sich vor sechs Wochen noch einer Notoperation am offenen Herzen unterziehen musste, enttäuschte seine Gäste, darunter UN-Generalsekretär Antonio Guterres, die Premierminister von Norwegen und Dänemark Solberg und Rasmussen, Frankreichs Ex-Premier Laurent Fabius, die berühmte Anthropologen Jans Goodall und andere Vertreter des am Dienstag in Wien startenden Nachhaltigkeitsgipfel nicht.

In einer kurzen, launigen Ansprache im Kongresssaal kam er auf die Operation zu sprechen und erzählte scherzhaft, dass im Zuge der routinemäßigen Vorbesprechung zum Eingriff die Ärzte ihn daran erinnerten, dass die Sache schief gehen könnte, ob er dann bereit sei, seine Organe zu spenden. „Natürlich“, erwiderte der frühere Gouverneur von Kalifornien, allerdings nur, wenn er sich die Organempfänger aussuchen dürfe. „Mein Herz soll Donald Trump bekommen, denn er hat kein Herz. Das Hirn möge der Umweltminister bekommen, denn das fehlt ihm. Und die Eier bekommt der Kongress, denn die fehlen ihm.“

Sprach‘s und verschwand auf ärztliches Anraten hin wieder in seinem Hotel. Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung erklärte er, dass er „diesmal nicht kn die Steiermark“ komme könne. „Ich muss mich schonen.“

