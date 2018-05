Facebook

Peter Hanke © APA/GEORG HOCHMUTH

Peter Hanke folgt auf seine bisherige Chefin Renate Brauner: Der langjährige Wien-Holding-Direktor wurde am Montag vom künftigen Bürgermeister Michael Ludwig als designierter Wirtschafts- und Finanzstadtrat präsentiert - ein nicht wirklich überraschender Schritt. Hanke galt bereits seit Wochen als aussichtsreicher Kandidat.

Der am 28. März 1964 geborene Wiener studierte Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien. Schon seit 1993 ist er in der Wien Holding tätig. Unter deren Dach sind die Beteiligungen der Stadt gebündelt. Zu den wichtigsten Betrieben gehören der Hafen Wien, die Messe Wien, der Twin City Liner, die Wiener Stadthalle, die Vereinigten Bühnen Wien (VBW), die Therme Wien oder der Stadt-TV-Sender W24.

Ab 2001 fungierte der heute 54-Jährige im Konzern als Prokurist, von 1996 bis 2002 war er auch Vorsitzender des Betriebsrats. Im Jahr 2002 stieg Peter Hanke an die Spitze auf. Er leitet derzeit noch gemeinsam mit Sigrid Oblak die Geschicke der Holding. Zuständig ist er für die Geschäftsfelder Logistik und Mobilität sowie das Kultur- und Veranstaltungsmanagement. Damit fallen auch die VBW in seinen Bereich.

Hanke kann - völlig anders als seine Demnächst-Vorgängerin Renate Brauner - keine Parteilaufbahn vorweisen. Aus der Politik hat er sich bisher weitgehend herausgehalten. Abseits des Managerjobs engagiert er sich bei den Kinderfreunden, wo er im erweiterten Vorstand sitzt. Er ist auch Vorstandsmitglied im Verein "Wirtschaft und Integration" und Mitglied im Fachausschuss für Kongressförderung im Wien Tourismus.