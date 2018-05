Facebook

Kathrin Gaal © APA/GEORG HOCHMUTH

Sie galt als Fixstarterin im Team Ludwig: Kathrin Gaal wird neue Wohnbaustadträtin und übernimmt auch die Frauenagenden. Die 42-Jährige ist Bezirksparteivorsitzende der SPÖ in Favoriten - also Vertreterin eines sogenannten Flächenbezirks - und Wiener Gemeinderätin. Sie folgt in der Geschäftsgruppe auf den neuen Wiener SPÖ-Chef und künftigen Bürgermeister Michael Ludwig.

Öffentlich trat Gaal bisher relativ wenig in Erscheinung. Im Richtungsstreit innerhalb der SPÖ stellte sich Gaal hinter den damaligen Bundesvorsitzenden und Kanzler Werner Faymann. Als die innerparteilichen Rufe nach dessen Rücktritt laut wurden, sprach sich die SP-Chefin des 10. Bezirks gegen eine Personaldebatte aus und betonte die "klare Unterstützung für den Häupl-Faymann-Kurs". Im Rennen um die Nachfolge Michael Häupls unterstützte Gaal dann - auch wenn sie das medial nicht trommelte - Michael Ludwig, der sie dafür nun belohnte.

Gaal, die am 3. Jänner 1976 in Wien geboren wurde, ist verheiratet und hat eine Tochter. Nach der AHS-Matura studierte sie Rechtswissenschaften. Ihre politische Laufbahn begann bei den Favoritner Frauen und im "Team für Wien", in dem sich Parteimitglieder und Nichtmitglieder engagieren können. Von 2001 bis 2005 war Gaal Bezirksrätin in Favoriten, 2005 wurde die damals 29-jährige Studentin dann Abgeordnete zum Wiener Gemeinderat.

Seit 2009 ist sie im Vorstand der Wiener SPÖ und damit eine von fünf Stellvertretern von Parteichef Ludwig. Im April 2011 wurde Gaal zur Vorsitzenden der SPÖ Favoriten gewählt. Sie folgte ihrem Vater nach, dem ehemaligen Nationalratsabgeordneten Anton Gaal, der die Bezirkspartei 23 Jahre lang geführt hatte. Künftig wird sie für die Bereiche Wohnen, Wohnbau, Stadterneuerung und - dies wurde am Montag bei der Präsentation verkündet - Frauen zuständig sein. Bisher waren die Frauenagenden im Gesundheits- und Sozialressort angesiedelt.