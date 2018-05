Auch in Honduras gibt es Bestrebungen, die diplomatische Vertretung von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. USA hatten den Anfang gemacht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Paraguay folgt dem Vorbild der USA und will seine Botschaft nach Jerusalem verlegen © APA/AFP/THOMAS COEX

Nach den USA und Guatemala will auch Paraguay seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen. Das habe Präsident Horacio Cartes angeordnet, teilte das Außenministerium des südamerikanischen Landes am Mittwoch mit. Zuvor hatte die israelische Regierung die Verlegung der paraguayischen Botschaft angekündigt.

Im Dezember hatte US-Präsident Donald Trump in einem historischen Alleingang Jerusalem einseitig als Israels Hauptstadt anerkannt und die Verlegung der Botschaft aus Tel Aviv angekündigt. Die Entscheidung ist umstritten, weil die Annexion des Stadtteils durch Israel international nicht anerkannt ist und die Palästinenser Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen Staat Palästina beanspruchen.

Nach der Ankündigung der USA zogen Guatemala und jetzt Paraguay nach. Auch in Honduras gibt es Bestrebungen, die diplomatische Vertretung von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.