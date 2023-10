Jetzt live. Fast die gesamte Staatsspitze wird heute am Ballhausplatz bei einem Israel-Gedenken der Opfer des Hamas-Terrors gedenken. Zeitgleiche Palästinenser-Demo am Stephansplatz wird untersagt.

Polizei verbietet heutige Palästinenser-Demo am Stephansplatz

Unter größten Sicherheitsvorkehrungen wird am heutigen frühen Abend nahezu die gesamte Staatsspitze am Ballhausplatz der dramatischen Ereignisse in Israel gedenken. Bundespräsident Alexander Van Bellen hat sich krankheitsbedingt kurzfristig entschuldigt.

Auf Einladung der Israelitischen Kultusgemeinden werden am Abend Bundeskanzler Karl Nehammer, Vizekanzler Werner Kogler, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, aber auch Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sowie der Gastgeber, der Präsident der Kultusgemeinde Oskar Deutsch, bei der Solidaritätsveranstaltung das Wort erheben. Keine Einladung erging an FPÖ-Chef Herbert Kickl. Ob SPÖ-Chef Andreas Babler vorbeischaut, ist offen. Ihr Kommen zugesagt haben unter anderem auch Justizministerin Alma Zadic und Innenminister Gerhard Karner.

Die Landespolizeidirektion Wien lädt anlässlich neuer Entwicklungen bezüglich der Kundgebung "Mahnwache in Solidarität mit Palästina" zu einem Hintergrundgespräch ein. Sie können den Stream hier live mitverfolgen:

Heikle Gratwanderung bei Palästinenser-Demo

Parallel zum Gedenken geht am Stephansplatz eine palästinensische Gegendemo über die Bühne, die den Sicherheitsbehörden vor eine schwierige Gratwanderung stellt. Grundsätzlich stehen Kundgebungen, die sich mit und ohne palästinensischer Fahne dem Schicksal der Palästinenser annehmen, im Einklang mit den Grundrechten und dem Demonstrationsrecht – es sei denn, bei der Kundgebung wird Partei für die Hamas, die in Europa als terroristische Organisation eingestuft wird und deshalb verboten ist, ergriffen.

Angst vor Handgreiflichkeiten

Aus dem Innenministerium verlautet, dass man sprachkundige Beamte auf den Stephansplatz schicken wird, die auf die Einhaltung der Gesetze achten. Die Kultusgemeinde hat in ihrer Einladung ausdrücklich zur Vorsicht im Vorfeld und unmittelbar nach der Gedenkzeremonie gewarnt. Auf dem Weg zum Ballhausplatz sollten mitgeführte Israelfahnen verdeckt geführt werden.

ORF überträgt live

ORF III überträgt heute die Gedenkveranstaltung am Ballhausplatz ab 18.25 live, Christine Mayer-Bohusch moderiert, Wolfgang Geier kommentiert.