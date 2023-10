Vom angespannten Verhältnis der vergangenen Jahre war nichts mehr zu spüren. Soldaten in Gardeuniformen und Männer in den historischen Kampftrachten warteten Bundeskanzler Karl Nehammer vor dem Präsidentenpalast auf, als er gemeinsam mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan über den türkisen Teppich in Ankara schritt – das grünliche Blau symbolisierte in diesem Fall freilich nicht die ÖVP, sondern das Osmanische Reich.