Es war eine intensive innenpolitische Woche, die am Freitag mit Pressekonferenzen von ÖVP, FPÖ und den Neos endete. Insgesamt waren es fast ein Dutzend solcher Termine von Parteien sowie der Regierung. Doch trotz dieses Stakkatos und einigen großen Aufregern war diese Woche tatsächlich von einer Abwesenheit von Politik und sachpolitischen Debatten geprägt. Stattdessen: ein freiheitlicher Besuch bei den Taliban; ein verirrtes E-Mail mit Folgen für das Sora-Institut und die SPÖ; ein Bundeskanzler, der an "dieses Österreich" glaubt, sich aber über die Verhältnisse hierzulande in Rage redet.