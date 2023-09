Der freiheitliche Bundesparteichef Herbert Kickl bemühte sich am Rande eines Pressetermins zu einer klaren Distanzierung zur Reise von zwei früheren FPÖ-Politikern nach Afghanistan – inklusive Besuch bei den Taliban. Dies sei "ein Alleingang von zwei Herren im Politruhestand" gewesen, den er "für eine unglaubliche Dummheit" halte.

Wie der frühere EU-Abgeordnete und amtierende Obmann des Kärntner Heimatdienstes, Andreas Mölzer, sowie der ehemalige Nationalratsabgeordnete Johannes Hübner überhaupt auf so eine Idee gekommen sind, könne er sich nicht erklären. Kickl betonte jedoch, dass beide "keine FPÖ-Politiker" mehr sind, dies sei ein "Rentnerausflug" zweier "Politrentner" gewesen. Beiden sei auch klar gewesen, dass es von ihm als Parteichef nie grünes Licht für das Vorhaben gegeben hätte.

Parteiausschluss nicht ausgeschlossen

Mit Hübner wolle Kickl nun das Gespräch suchen, um sich die Hintergründe erklären zu lassen. Zu Mölzer habe er schon lange ein "getrübtes Verhältnis". Einen möglichen Parteiausschluss der beiden wollte er auf Nachfrage bewusst nicht ausschließen.

Der "Außenminister" der international nicht anerkannten Taliban-Machthaber in Afghanistan, Mawlawi Amir Khan Muttaqi, hatte die beiden Politiker am Wochenende in Kabul empfangen. Dabei soll es unter anderem um Konsularfragen für Afghanen in Österreich gegangen sein. Der Besuch sorgte für Wirbel.