Es vergeht keine Woche, in der nicht ein Staatspräsident, ein Regierungschef, ein Außenminister zu einem offiziellen Arbeitsbesuch in Österreich weilt. Europas Spitzenpolitiker geben sich ohnehin in Wien die Klinke in die Hand. Im nächsten Jahr könnte König Charles vorbeischauen, der letzte Besuch eines US-Präsidenten datiert aus dem Jahr 2006.