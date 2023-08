"Comeback-Tour“ nennt Andreas Babler den Reigen an Auftritten in ganz Österreich, die sich über einen Monat ziehen. „Comeback – das ist nicht mir eingefallen. Aber wir kennen das vom Fußball, come back stronger“, sieht der SPÖ-Vorsitzende gleich zu Beginn vor Parteifunktionären offenbar Erklärungsbedarf.