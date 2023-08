Die Sommergespräche des ORF, die seit 42 Jahren dazu beitragen, um das innenpolitische Sommerloch mit Inhalt zu füllen, gehen neue Wege. Erstmals wird die knapp einstündige Interview-Sendung voraufgezeichnet – drei Tage zuvor. Bereits heute treffen ORF-Journalistin Susanne Schnabl und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die den Anfang des Interview-Reigens mit den Parteichefs macht, aufeinander.

Als Location hat man sich nicht für ein Weingut in der Wachau oder eine Rooftop-Bar in der Wiener City entschieden, sondern für das Herzstück der Demokratie: für das Parlament. Die Ausstrahlung erfolgt am Montagabend.

Sendungsverantwortlicher Matthias Schmelzer begründet die ungewöhnliche Voraufzeichnung auf Nachfrage: „Das schafft die Möglichkeit, sich von der Tagesaktualität zu befreien und inhaltlich in die Tiefe zu gehen.“