30 blaue Zelte stehen verlassen in der drückenden Hitze, die an diesem Nachmittag im Grenzort Palanca in der Republik Moldau herrscht. Wo Beamte dieser Tage vergebens auf Flüchtende warten, drängten im Frühjahr 2022 nach Ausbruch des Krieges im Nachbarland Ukraine bis zu 120.000 Personen an einem Tag über die Grenze. Der Krieg ist seither bis zur Haustüre vorgerückt, Russland griff kürzlich die nur 40 Kilometer von Palanca entfernte Hafenstadt Odessa an.