Zum letzten Mal tagt der Nationalrat vor der Sommerpause, ab Mittwoch werden bei drei ganztägigen Plenarsitzungen rund 40 Gesetzesbeschlüsse gefasst. Spätestens am Freitagabend gehen auch die 183 Abgeordneten in den Urlaub, zumindest beginnt die plenarfreie Zeit. Das nächste Plenum ist erst für Mitte September angesetzt. Sondersitzungen können jederzeit eingeschoben werden.

Orf-Gesetz neu

Beschlossen wird am Mittwoch das neue ORF-Gesetz. Damit ist die GIS-Gebühr Geschichte, an deren Stelle tritt eine Haushaltsabgabe, die im Unterschied zur bisherigen Regelung jeden einzelnen Haushalt erfasst – egal, ob man den ORF empfängt oder nicht. Die neue Abgabe ist niedriger als die GIS-Gebühr, sie beträgt 15,30 Euro pro Monat. Dem ORF werden mehr Möglichkeiten im digitalen Raum eingeräumt, dafür muss der Textanteil auf der blauen Seite, die im Unterschied zum Online-Angebot von Tageszeitung ohne Bezahlschranke abrufbar ist, reduziert werden.

Schritt gegen Raser

Ebenfalls am ersten Tag der Plenarwoche abgehandelt wird der nächste gesetzliche Schritt gegen Raser. So wird es künftig zusätzlich zu einer saftigen Geldstrafe bei sehr hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen die Möglichkeit geben, das Fahrzeug zu beschlagnahmen und in letzter Konsequenz für verfallen zu erklären. Wer mit 130 Stundenkilometer im Ortsgebiet unterwegs ist oder mit 190 Stundenkilometer am Land, muss unter bestimmten Umständen schon beim ersten Vergehen seit Auto für immer und ewig abgeben.

Korruptionsstrafrecht

Verschärft wird auch das Korruptionsstrafrecht, konkret der Mandatskauf. Strafbar wird, wenn man einen Kandidaten mittels einer Zuwendung auf einen günstigen Listenplatz setzen lässt. Ausgenommen sind „normale“ Parteispenden. Das Paket sieht auch vor, die Strafrahmen bei Cybercrime-Delikten zu verschärfen. Wer in Zukunft einen Computer hackt, muss mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe rechnen. Bisher waren sechs Monate Haftstrafe vorgesehen. Verlängert wird auch die während der Pandemie eingeführte Möglichkeit zur digitalen Teilnahme an Verhandlungen in Zivilverfahren.

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz

Die SPÖ hat unter ihrem neuen Parteichef Andreas Babler und dem neuen Klubobmann Philipp Kucher die Blockade gegen Verfassungsgesetze beendet. Das ist schon am Mittwoch spürbar, wenn mit den Stimmen der SPÖ das Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz novelliert wird. Dieses soll Verbraucher unterstützen, den billigsten und auch für sie passenden Tarif zu finden.

Diverse kleine Materien

Auch andere kleinere Materien werden von der SPÖ getragen, etwa die schon lange ausständige Besetzung der Kontrollkommission des Staatsschutzes. Keine Zustimmung gibt es zum Krisensicherheitsgesetz, das etwa ein neues Lagezentrum unter dem Innenministerium vorsieht.

Unter den 40 geplanten Beschlüssen ist auch die Errichtung einer Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Fälle von Polizeigewalt, deren Unabhängigkeit wegen ihrer Ansiedlung im Bundeskriminalamt immer wieder angezweifelt wird. Auch gibt es mehr Mittel für mehr Schutzunterkünfte für von Gewalt betroffene Frauen.

Nicht vor dem Sommer beschlossene Gesetze

Zu den Gesetzen, die nicht vor dem Sommer beschlossen werden, zählt die Abschaffung des Amtsgeheimnisses. Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hatte in seiner Rolle als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz Bedenken angemeldet, auf Bundesebene verhandeln Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne).

Stillstand gibt es auch beim Klimaschutzgesetz. Derzeit gibt es keine gesetzlich vorgegebenen Treibhausgas-Reduktionszielwerte für Bund und Länder. Laut Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sei man auf einem guten Weg. Für den Koalitionspartner ÖVP hat das Gesetz allerdings nicht oberste Priorität – auch weil man den Grünen in dieser Schlüsselmaterie keinen Erfolg gönnen will.