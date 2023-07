Abgeschlossen hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihre Ermittlungen bereits Anfang des Jahres. Nun soll eine Entscheidung des Weisungsrates unmittelbar bevorstehen, ob der frühere Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen Falschaussage vor dem parlamentarischen Untersuchungsausschuss angeklagt wird oder nicht.

Dem ehemaligen ÖVP-Chef wird vorgeworfen, seine Rolle bei der Besetzung des Öbag-Aufsichtsrates und der Bestellung seines Vertrauten Thomas Schmid zum Vorstand der Staatsholding kleingeredet zu haben. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht in ausgewerteten Chat-Nachrichten allerdings Hinweise auf eine starke Einbindung des früheren Kanzlers in die Entscheidungen. Kurz selbst stritt die Vorwürfe stets ab, er habe nie vorsätzlich falsch ausgesagt, betonte er immer wieder.

Zadić will Empfehlung des Weisungsrats folgen

Die Entscheidung, ob Kurz angeklagt wird oder nicht, liegt formal bei der Justizministerin Alma Zadić (Grüne). Die WKStA legt nach Abschluss ihrer Ermittlungen der Ministerin einen entsprechenden Vorhabensbericht vor, Zadić kann diesen absegnen, ablehnen oder weitere Ermittlungen anordnen. Beraten wird sie dabei durch den Weisungsrat, der organisatorisch bei der Generalprokuratur, der höchsten Staatsanwaltschaft der Republik, angesiedelt ist.

Tätig wird der Weisungsrat in Fällen, bei denen etwa gegen hochrangige Politikerinnen und Politiker ermittelt wird oder auch, wenn an einem Fall besonderes Interesse der Öffentlichkeit besteht. Üblicherweise befolgt die Justizministerin die Empfehlungen des drei Mitglieder umfassenden Gremiums, verpflichtet ist sie dazu aber nicht. Zadić hatte allerdings bereits nach Bekanntwerden der Vorwürfe angekündigt, sich an den Weisungsrat halten zu wollen.

Noch nicht abgeschlossen sind die Ermittlungen gegen Kurz dagegen im Zusammenhang mit der im Herbst 2021 bekannt gewordenen Inseratenaffäre. Hier wird gegen den früheren Kanzler und mehrere weitere Beschuldigte wegen Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt.