Hunderte Schusswaffen, Drogen, NS-Devotionalien und Bargeld: Die Sicherstellungen bei den 13 Hausdurchsuchungen in Ober- und Niederösterreich am vergangenen Montag warfen ein seltenes Licht auf das – offenbar schwer bewaffnete – rechtsextreme "Rocker"-Milieu im Land. Nach dem umfangreichen Fund stellt sich nun die Frage, wie groß und vor allem, wie gefährlich die Szene in Österreich ist.

Laut der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) stelle man einen "Professionalisierungsschub und verstärkten Know-how-Transfer durch den Aufbau internationaler Vernetzungsstrukturen in der rechtsextremen Szene" fest. Diese sei heterogen, es gebe "mehrere Gruppierungen mit verschiedenen Ideologieschwerpunkten, die untereinander oftmals in Konkurrenz stehen", heißt es.

Mehr Rechtsextremismus im deutschsprachigen Raum

Ein "Erstarken des Rechtsextremismus im deutschsprachigen Raum" beobachtet auch der Terrorismus-Experte Nicolas Stockhammer. "Hier wird aktuell die größte Zuwachsrate verzeichnet, im Gesamtbild bleibt jedoch der Islamismus weiter die größte Bedrohung."

Die Affinität der aufgedeckten Motorradgang-Szene zu Waffen, Gewalt und Rechtsextremismus erklärt sich Stockhammer mit einer zunehmenden einschlägigen Radikalisierung der Rockerszene aus den USA, die Vorbild bleibt. Diese sei früher wenig ideologisch gewesen, "es ging vor allem um Freiheit". In Österreich sei die international agierende Szene laut Stockhammer überschaubar, "in Deutschland schaut das schon anders aus". Die nahe Grenze zu Deutschland erkläre möglicherweise auch den Fokus der ins Visier geratenen Gruppe auf Oberösterreich.

"Diese Mengen an militärischen Waffen ist bedenklich"

Die Frage nach der Gefahr, die von ihr ausgeht, ist hingegen nicht leicht zu beantworten. Laut DSN sei das Umfeld vor allem im Bereich Organisierter Kriminalität aktiv gewesen – mit entsprechenden Profitabsichten. Auch interne Machtkämpfe, unter anderem im Rotlichtmilieu, seien zu beobachten. Laut Stockhammer sei aber unbestritten, dass diese Leute allgemein gefährlich sind. "Diese Menge an militärischen Waffen ist bedenklich. Und: Für kriminelle Zwecke braucht man in unseren Breitengraden normalerweise keine Sturmgewehre."

Aufgrund der weitreichenden Bewaffnung dieser Gruppen könne eine Gefahr für die Bevölkerung also nicht ausgeschlossen werden. Das bestätigt man auch in der DSN, man beobachte eine "zunehmende Militarisierung", "rechtsextrem motivierte Taten" seien "nicht auszuschließen".

Neue Mitglieder scheinen die "Rechtsrocker" auch in der gemeinsamen Ablehnung von Stereotypen und Feindbildern wie Genderdebatte und Klimaproteste zu lukrieren. Man bewaffne sich gemeinsam "für den Ernstfall", heißt es aus Ermittlerkreisen. Wie dieser Ernstfall genau aussehen könnte, will man nicht verraten. Bisher wird gegen 34 Beschuldigte ermittelt, zehn Tatverdächtige wurden festgenommen.