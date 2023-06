Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) arbeitet an einer Reform des Berufsbildes von Freizeitpädagogen. Ihre momentane Aufgabe ist, an Ganztagsschulen für die Gestaltung des Freizeitprogramms zu sorgen. In Zukunft könnte sich das aber ändern und dagegen wird am Donnerstag gestreikt.

Polaschek will im Zuge der Reform eine neue Personalkategorie schaffen. „Assistenz- und Freizeitpädagogen“ sollen dann nicht nur für die Betreuung und Freizeitgestaltung verantwortlich sein, sondern auch im Unterricht mithelfen dürfen. Letzteres durften sie bisher nicht.

Freizeitpädagogen könnten in Zukunft Matura brauchen

Ab erstem September 2024 sollen die Pädagoginnen, im Gegensatz zu jetzt, eine Matura haben. Die Dauer der Ausbildung soll von zwei, auf ein Semester halbiert werden. Davon sei das bisherige Personal zwar nicht betroffen, statt in der Privatwirtschaft sollen die Pädagogen in Zukunft aber im öffentlichen Dienst arbeiten.

Rund 5000 Freizeitpädagogen sind derzeit österreichweit bei Vereinen und gemeindenahen Trägern beschäftigt. 2300 davon arbeiten in Wien bei „Bildung im Mittelpunkt“ (BiM). Geschäftsführer Mario Rieder kommentiert die Pläne des Ministers so: „Das zentrale Problem ist, dass Freizeitpädagogen im Moment keine Rechtssicherheit haben. Es ist unklar, ob wirklich alle Personen übernommen werden.“

Mangelnde Kommunikation führt zu Unsicherheit

Gespräche mit den Betroffenen soll es bisher nicht gegeben haben. „Wir haben zufällig von den Plänen erfahren und fordern einen Stopp des Plans, um Gespräche zu führen und Maßnahmen auszuarbeiten.“

Peter Stöckl, Pressesprecher des Ministers, versteht die Sorgen: „Wir sind auch zu Gesprächen mit der Gewerkschaft bereit. Entsprechende Angebote seitens des Bildungsministeriums gibt es wiederholt seit Ende Mai.“

Man habe zuerst Gespräche mit den Ländern geführt, um abzuklären, ob diese bereit sind, Verantwortung für das Personal zu übernehmen. Für alle Beteiligten sei aber klar: „All jene, die bereits als Freizeitpädagogen angestellt sind, sollen auch in Zukunft einen attraktiven Job mit einem attraktiven Gehalt haben. Klar ist auch: Die neue Assistenzpädagogik wird eine Ergänzung zum Berufsbild der Freizeitpädagogik“, stellt Stöckl klar.

Branche befürchtet Qualitätsverlust

Rieder hingegen befürchtet ein Absinken der Qualität. „Merkwürdig ist, dass die Einstiegshürden erhöht werden, während die pädagogische Ausbildung halbiert wird. Künftig dürfte diese Ausbildung nicht ausreichen“, meint Rieder.

70 Prozent der bei ihm Angestellten haben derzeit keine Matura. Die brauche es auch nicht. Wichtig sei vor allem die Lebenserfahrung und eine gute Ausbildung. Schon jetzt schrecke man mit der vorausgesetzten Matura Berufsanwärter ab, fürchtet Rieder. Dadurch könne es zu Personalmangel kommen.

„Was von uns ausgearbeitet wurde, fällt nicht aus heiterem Himmel“, betont Stöckl. Es liege Handlungsbedarf vor, da von sämtlichen Stellen mehr Unterstützungspersonal gefordert werde. Mit der Reform solle das ermöglicht werden. Rieder spricht sich für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung aus. „Assistenzpädagogen sind gut und notwendig, aber es braucht dieses Personal zusätzlich und nicht statt Freizeitpädagogen“, so Rieder. Für rund 35000 Kinder, die durch BiM betreut werden, falle die Nachmittagsbetreuung durch den Streik aus.