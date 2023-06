Der neue SPÖ-Parteiobmann Andreas Babler verkündete heute, wer in Zukunft für die Geschäfte der Sozialdemokraten verantwortlich sein soll: Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim werden als Doppelspitze die Bundesgeschäftsführung übernehmen. Auch der Bundesvorstand hat beide einstimmig als Bundesgeschäftsführer bestätigt.

Das Duo gilt in der breiten Öffentlichkeit als eher unbekannt. In der SPÖ sind Breiteneder und Seltenheim schon seit ihrer Jugend aktiv. Die Doppelspitze löst damit Christian Deutsch ab. Er ist bekannterweise vor dem Parteitag zurückgetreten, um einer Ablöse zuvorzukommen. Beide Anwärter auf den Parteiobmann, Doskozil und Babler, hatten im Vorfeld der Wahl angekündigt, die Parteizentrale umzubauen.

Sandra Breiteneder an Bablers Seite

Die 40-jährige Sandra Breiteneder war bisher als Bundesfrauensekretärin der Privatangestellten-Gewerkschaft (GPA) und im Büro der früheren Staatssekretärin Muna Duzdar für Digitalisierung zuständig. Darüber hinaus hat sie die Kampagne "Gegen Hass im Netz" koordiniert und war für Kollektivverträge zuständig. Zuletzt war sie im Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF) aktiv.

Ihr Twitter Profil verrät, dass sich Breiteneder vor allem für Arbeitsmarkt, Politik, Klettern und Giraffen interessiert. Letzteres scheint im Rückblick auf die Mitgliederbefragung, bei der auch eine Giraffe als Kandidat für den SPÖ-Chefsessel angemeldet wurde, besonders amüsant. Ihren Bachelorabschluss in Bildungswissenschaften absolvierte sie an der Deutschen Universität für Weiterbildung.

Breiteneder gilt als Babler-Unterstützerin. Laut ihr habe Babler schon vor Jahren die Verantwortung für die fehlende Bundespolitik übernommen. "Natürlich kann er das!", twitterte sie. Auf die Frage, warum sie sich bei der GPA engagierte, antwortete sie: "Weil ich Ungleichheit und Diskriminierung in der Gesellschaft überwinden möchte."

Klaus Seltenheim mit "wahnsinnigen Erfahrungsschatz"

Der bekanntere Part des SPÖ-Duos heißt Klaus Seltenheim. 2021 war er unter Franz Schnabl zweiter Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich. Babler begründete seine Wahl für Seltenheim damit, dass der 39-jährige gebürtige St.Pöltner einen "wahnsinnigen Erfahrungsschatz" mitbringe.

Schließlich habe Seltenheim in Vergangenheit Gemeinderats- und Landtagswahlkämpfe organisiert. Darüber hinaus war der Niederösterreicher auch schon in früheren Jahren in der Bundesgeschäftsführung tätig.

Laut Franz Schnabl, ehemaliger Landesparteivorsitzender der SPÖ Niederösterreich, bringe Seltenheim "drei Sachen" mit: "Berufliche Qualifikation, eine klare, sozialdemokratische Werthaltung und die Bereitschaft, sich mit Leidenschaft und Engagement in einem Team einzusetzen."

Neue Kommunikationschefin der SPÖ wird übrigens Patricia Huber. Sie hat sich in Bablers Kampagne stark engagiert und war bisher beim Kontrast-Blog aktiv.