Eine Woche nach seiner turbulenten Kür zum SPÖ-Chef wird Andreas Babler heute bekannt geben, wer die Bundesgeschäftsführung übernimmt. Präsidium und Vorstand sollen am Vormittag grünes Licht geben, auch eine Doppelspitze sei denkbar. Christian Deutsch hatte sich von der Position zurückgezogen und kam Babler damit zuvor, der einen Umbau der Zentrale angekündigt hatte. Der Kärntner Christian Sapetschnig führt die Geschäfte aktuell interimistisch. Auch die Nachfolge von Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Klubchefin im Parlament wird fixiert, beides soll zu Mittag feststehen.

Bereits im Vorfeld erfuhr die "Kleine Zeitung" aus Parteikreisen, dass der Kärntner Abgeordnete Philip Kucher den Klubchefsessel übernehmen soll. Er ist Gesundheitssprecher der Partei und galt als Unterstützer von Hans Peter Doskozil. Auch Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner war im Gespräch, sie könnte Stellvertreterin werden. Für die Parteizentrale galt zuletzt Babler-Unterstützerin Julia Herr als Favoritin.

Besetzung mit Signalwirkung

Die Besetzung beider Spitzenposten wird von vielen Genossinnen und Genossen genau analysiert werden, erhoffen sich doch einige darin ein Signal an jene Lager, die sich nicht Babler an der Spitze gewünscht hatten. Ob er diesem Wunsch nachkommen wird, ist fraglich. Im Gespräch mit der „Kleinen Zeitung“ hatte er jede Form von „Bringschuld“ zurückgewiesen, mit dem Ausgang der Wahl gebe es für ihn keine „Lager“ mehr.

Neben dem Personal steht Babler auch noch eine andere Entscheidung ins (rote) Haus. Die Partei will aus dem in die Jahre gekommenen Gebäude in der Löwelstraße ausziehen, ein neuer Standort scheint bisher noch nicht gefunden. Babler wolle das mit seinen Genossen eingehend besprechen, kündigte er an.

Während sich die Aufregung um das beinahe Übergehen Bablers beim Verkünden des Parteitag-Ergebnisses langsam legt, meldet sich Michaela Grubesa, die zurückgetretene Leiterin der Wahlkommission, erstmals via Facebook zu Wort. Die Steirerin sei „zum ersten Mal in meinem Leben an einem Punkt, an dem ich das nicht mehr kann“. Jetzt „weiß ich zumindest, was es bedeutet, umzufallen“.