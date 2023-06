Drogenkartell, Killerkommando, Terrorzelle, Mafia – kriminelle Organisationen stellen für die Exekutive weltweit eine Herausforderung dar. Damit die Beweislast vor Gericht ausreicht, um Drahtzieherinnen und Drahtzieher das Handwerk zu legen, können Augenzeugen und Insider entscheidende Hinweise liefern. "Und diese Menschen schützen wir seit 25 Jahren", erzählt der Leiter des Büros für Zeugen- und Opferschutz im Bundeskriminalamt. Sein Name steht in keinem Organigramm, er und seine Kollegen agieren mit Tarnidentitäten. In diesem Text soll er Eder heißen.

"Wir sind für den operativen Schutz von höchstgefährdeten Zeugen und ihren Angehörigen zuständig", sagt er. Wer in diese Kategorie fällt, wäre "mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit" einer Attacke durch jene ausgesetzt, die er oder sie verraten hat. "Auf manche ist sogar ein Kopfgeld ausgesetzt", sagt Eder. Zeugen sind keine Unschuldslämmer, sie waren oft selbst in den Organisationen tätig und beginnen ihren Schutz vielfach in Haft. "Wir beschützen die Bösen – aus gutem Grund." Die Art der Straftat ist dabei unerheblich, auch Auftragsmörder können geschützt werden. Man sei keine moralische Instanz, sagt Eder. Man biete Schutz und "die Chance, vom Saulus zum Paulus zu werden".

"Auf den Betroffenen liegt großer Druck"

Der Weg zur neuen Identität für Betroffene und ihre Familien beginnt mit dem Finden einer "Geschichte", erzählt ein erfahrener Zeugenschützer, der seit dem Start der Abteilung im Einsatz ist und der hier Gruber heißen soll. "Wir suchen mit den Betroffenen neue Namen, entwerfen einen glaubwürdigen Lebenslauf und studieren diesen ein", erzählt er. "Je näher an der Realität, desto leichter zu merken."

Zudem müssen die Beamten, die ihren Schützlingen im Team zugeteilt werden, diese physisch und psychisch stabilisieren, "auf ihnen liegt großer Druck". Die Zeugen werden unter verdeckten Namen in Wohnungen einquartiert, sie bekommen neue Papiere und werden beim Aufbau eines "normalen Lebens" unterstützt. Die digitalen Spuren ihres früheren Lebens werden von IT-Experten in der Abteilung gelöscht, mit Angehörigen kann nur noch über Beamte kommuniziert werden. Teenager im Zeugenschutz seien hier besonders kreativ in der Umgehung, oft werde versucht, mit früheren Freunden über Videospiele oder Internetcafés in Verbindung zu bleiben.

Jede Überweisung, jedes Telefonat wird geprüft – und das oft jahrelang. "Wir haben auch Betreuungen, die zehn Jahre und länger dauern, weil die Gefahr weiter groß ist", sagt Gruber. "Durchschnittlich dauert das aber um die fünf Jahre." Zwischen den Beamten und ihren Schützlingen müsse es absolutes Vertrauen geben, "jedes Problem des Zeugen ist auch das Problem des Zeugenschützers". Freundschaft dürfe sich dennoch keine entwickeln.

Schutzende trotz Gefahr

Für manche Zeugen endet der Schutz, obwohl sie weiterhin in Gefahr sind. "Wenn die Betroffenen eine vorsätzliche Straftat begehen oder mehrfach und trotz Verwarnung gegen ihre Auflagen für den Schutz verstoßen, dann wird die Betreuung beendet", sagt Gruber.

Seit der Gründung der Zeugenschutzabteilung habe man "eine niedrige dreistellige Zahl" an Betroffenen betreut, sagt Leiter Eder. Genaue Zahlen will man ebenso wenig nennen wie die Kosten des Zeugenschutzes und aktuelle Fallbeispiele. Bei Letzterem erinnern die Kriminalisten jedoch an Terrorprozesse gegen zwei mutmaßliche Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat und ein Verfahren gegen einen Auftragsmörder, in denen Zeugenaussagen eine wichtige Rolle spielten.

80 Prozent der im Land betreuten Zeugen sind keine österreichischen Staatsbürger, bisher hatte man mehr als 26 Nationen im Programm. "Österreich ist ein kleines Land, da kann man heimische Zeugen schwer verstecken", sagt Gruber. Deshalb bringe man diese meist ins Ausland, weltweite Kooperationen machen das möglich. "Im Gegenzug nehmen wir dann Leute aus anderen Ländern auf." Untergebracht werden diese vorrangig in Städten, fügt er hinzu. "Einen Baum versteckt man am besten im Wald." Und im Verstecken scheinen die heimischen Zeugenschützer erfolgreich zu sein. "In unseren 25 Jahren Dienst wurde noch keinem einzigen Zeugen ein Haar gekrümmt." Auch ausgeforscht konnte bislang keiner werden.