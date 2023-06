Papst Franziskus ist laut Medienberichten in der Gemelli-Poliklinik in Rom Kontrolluntersuchungen unterzogen worden. Wie italienische Medien berichteten, wurde er am Dienstag in der Geriatrie-Abteilung des Gemelli-Krankenhauses untersucht.

Laut Medienangaben sei die Untersuchung schon länger geplant gewesen. Nach den Kontrollen verließ der Pontifex das Krankenhaus und kehrte in das Gästehaus Santa Marta im Vatikan zurück, in dem er wohnt. Der Vatikan lieferte keine Informationen über den Gesundheitszustand des Papstes.

Der 86-Jährige war Ende März wegen einer Bronchitis ebenfalls in die Gemelli-Poliklinik gebracht und dort einige Tage stationär behandelt worden. Rechtzeitig zu den Feiern der Karwoche und des Osterwochenendes kehrte er in den Vatikan zurück. Ende Mai musste er an einem Tag geplante Audienzen und Termine wegen Fiebers absagen.