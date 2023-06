Es ist ein historischer Parteitag, der heute ab 10 Uhr in Linz über die Bühne geht: Erst dreimal in der Zweiten Republik fiel die Entscheidung über den Parteivorsitz in einer Kampfabstimmung – so auch heute im Linzer Design Center.

Die Eröffnung nimmt Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch vor, die Begrüßung der Gastgeber, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger. Dann geht es ans Eingemachte. Den Auftakt machen die Kontrahenten, Andreas Babler und Hans Peter Doskozil. Beide werden ihre inhaltlichen Überlegungen in einer 45-minütigen Rede darlegen. Wer den Anfang macht, wurde, so Deutsch im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, per Los entschieden: Zuerst steht der burgenländische Landeshauptmann am Podium, dann der Traiskirchner Bürgermeister.

Im Anschluss wird debattiert, wobei eine Redezeitbeschränkung von drei Minuten existiert. Melden sich nur zehn Prozent der 609 Delegierten zu Wort, verstreichen bereits drei Stunden. Zum Schluss dürfen beide Kandidaten auf die Einwürfe replizieren – in umgekehrter Reihenfolge: Zuerst redet Babler, das Schlusswort hat Doskozil.

Dann wird gewählt: Für den Vorgang plus Auszählung sind eine bis eineinhalb Stunden anberaumt. Die geheime Abstimmung wird von der Wahlkommission unter der steirischen Abgeordneten Michaela Grubesa abgewickelt.