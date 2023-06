Es ist ein historischer Parteitag, der heute in Linz über die Bühne geht: Erst dreimal in der Zweiten Republik fiel die Entscheidung über den Parteivorsitz in einer Kampfabstimmung – so auch heute im Linzer Design Center.

Rekordverdächtig ist, dass von den 609 ordentlich Delegierten 603 der Einladung auch nachkamen. Entscheiden können sie sich zwischen dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler, nachdem Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner in Folge von Platz drei bei einer Mitgliederbefragung ihren Rückzug erklärt hat. Als dritter beworben hat sich das "einfache" Parteimitglied Berthold Felber. Wer ihn wählen will, müsste die beiden anderen Namen am Stimmzettel durchstreichen und Felbers Namen hinschreiben.



Auch nach den Reden – die beide 45 Minuten gedauert haben – ist das Ergebnis offen. Etliche Delegierte haben sich im Vorfeld nämlich nicht festgelegt, wem sie ihre Stimme geben. Einzig die niederösterreichische Landespartei hat einen Beschluss gefasst, in jedem Fall den Gewinner der Mitgliederbefragung zu wählen und wird demzufolge für Hans Peter Doskozil stimmen. Bindend ist dieser Beschluss natürlich auch für niederösterreichische Delegierte nicht, die Wahl ist ohnehin geheim.

Was auch für deklarierte Anhänger von Hans Peter Doskozil nicht zu übersehen ist: Die Rede von Andreas Babler löste im Publikum deutlich mehr Begeisterung aus. Immer wieder wurde sie von Spontanapplaus unterbrochen. „Dem Applaus nach gewinnt Babler“, räumt ein Berater Doskozils ein: „Aber über das Ergebnis sagt das nicht viel aus. Stimmung ist das eine, die Abstimmung das andere.“

Nach der Debatte wird gewählt: Für den Vorgang plus Auszählung sind eine bis eineinhalb Stunden anberaumt. Die geheime Abstimmung wird von der Wahlkommission unter der steirischen Abgeordneten Michaela Grubesa abgewickelt.

Rendi-Wagner verabschiedet sich

Die scheidende Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner wird am Parteitag nicht teilnehmen. In einem langen Posting auf Facebook verabschiedet sie sich am Samstagfrüh von den Genossinnen und Genossen und zieht Bilanz: "Es gibt keine Automatik, wonach bei bestimmter politischer Gemengelage die Sozialdemokratie via Naturgesetz zur führenden Kraft wird", schreibt sie. Nur mit "Solidarität, Disziplin, Geschlossenheit" könne man den "harten Kampf mit der politischen Rechten" gewinnen. Aber: "In den letzten Jahren hat aber genau diese gemeinsame Stärke gefehlt." Ob sie Doskozil oder Babler als ihren Nachfolger präferiert, lässt sie offen: "Dem neuen Parteivorsitzenden wünsche ich Kraft für seine Aufgabe."

Hier geht es zum Liveblog: