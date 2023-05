In zehn Tagen ist es so weit: Auf einem Sonderparteitag in Linz entscheidet sich, wer die SPÖ in die Wahl führen wird. In jedem Fall gibt es einen Machtwechsel. Die – noch – amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner hat bei der Mitgliederbefragung das Nachsehen.

In einem Interview mit Puls-24-Infochefin Corinna Milborn, das am Mittwoch um 21.15 Uhr ausgestrahlt wird, bekräftigte der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler seine linke Gesinnung: "Ich bin Marxist. Ich bin marxistisch orientiert seit meiner Jugendorganisation, aber Marxist ist natürlich ein hartes Wort manchmal." Auf die Frage, ob Doskozil am Dienstag mit einem Angebot zur Zusammenarbeit auf ihn zugekommen sei, antwortet Babler: "Ich hatte nicht den Eindruck, dass es da einen Einbindungsversuch gab."

Man "leckte Wunden"

In den äußerst turbulenten Gesprächen am Dienstag ging es in den Gremien darum, "Wunden zu lecken". Er, Babler, sei jedoch außerhalb des SPÖ-Streits angetreten und habe daher kein Interesse, sich daran zu beteiligen.