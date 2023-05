Wenn Sie das hier lesen, wird es bereits ernst für die zweitgrößte Partei der Republik. Schon in den Morgenstunden des heutigen Montags sind Mitglieder der SPÖ-Wahlkommission nach Großebersdorf gekommen. In einem Industriegebiet ein paar Kilometer hinter der Wiener Stadtgrenze – ausgerechnet in einer Julius-Raab-Straße übrigens – liegen die Hallen des Unternehmens dataform, das im Auftrag der Partei Versand, Rücklauf und Sortierung der Stimmzettel organisiert hat, die über die Zukunft der Partei entscheiden.

In plombierten Kisten werden die Fragebögen, auf denen rund 148.000 SPÖ-Mitglieder zwischen Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister und Bundesrat Andreas Babler entscheiden konnten, dann abtransportiert. Im Lauf des Vormittags werden sie, eskortiert von der Wahlkommission, in die Räumlichkeiten der Parteiakademie am Wiener Hauptbahnhof gebracht. Ab 10 Uhr tagt die Kommission dann – nicht medienöffentlich, die Mitglieder dürfen nicht einmal Mobiltelefone bei sich tragen – im Karl-Renner-Institut, um zu zählen, wer der nächste Chef und Spitzenkandidat der Sozialdemokraten sein soll.

Wie lange es bis zur Ergebnisbekanntgabe dauern wird, könne man nicht abschätzen, hieß es Ende vergangener Woche noch. Klar ist allerdings schon, sie soll im Anschluss an die Sitzung der Kommission im neben dem Karl-Renner-Institut gelegenen Novotel stattfinden.

Ausgewertet werden müssen neben den Stimmzetteln auch Datenträger mit den Ergebnissen der Online-Stimmabgabe. Außerdem werden Stichproben zur Überprüfung gezogen.

Parteitag am 3. Juni fixiert

Auch wenn das Votum der Mitglieder mit heute – fast zwei Wochen nach Ende der Abstimmung – endlich bekannt sein sollte, endgültig entschieden ist damit noch nichts. Denn nach den Statuten der Partei kann nur ein Parteitag bestimmen, wer die SPÖ führt – ein solcher ist für 3. Juni in Linz einbestellt.

Und da wird es spannend: Denn wenn die Auszählung heute kein eindeutiges Ergebnis bringt – sei es, weil zwei oder alle Kandidaten so nah beieinanderliegen oder weil der Abstimmungsmodus angezweifelt wird – ist nicht ausgeschlossen, dass auf dem Parteitag abermals mehrere Kandidaten zur Wahl stehen.

Denn während Rendi-Wagner und Doskozil im Vorfeld angekündigt haben, sich an das Ergebnis der Mitgliederbefragung zu halten, auch wenn keiner eine absolute Mehrheit erhalten hat, würde Babler auch als Zweiter oder Dritter der Mitgliederbefragung beim Parteitag zur Kampfabstimmung kandidieren, "sollte der Abstand zum Ersten gering sein".

Das wäre nur die nächste Episode in dem eher chaotischen Prozess, in dem die SPÖ in den vergangenen Wochen versucht hat, die seit Jahren schwelende Chef-Debatte zu lösen. Mitte März, nach Verlusten bei der Kärntner Landtagswahl, hatte Rendi-Wagner Doskozil seiner "Querschüsse" wegen – der burgenländische Landeshauptmann hatte die Parteiführung häufig kritisiert – in eine Vorstandssitzung nach Wien zitiert. Der hatte darauf seinerseits mit einem Brief geantwortet – er bewerbe sich selbst darum, die Partei in die nächste Wahl führen zu dürfen.

Aus der Not geborene Befragung

Aus dieser Not heraus erfand die Partei die Mitgliederbefragung – ursprünglich hätte sie nur zwischen Rendi-Wagner und Doskozil stattfinden sollen, nach der Ankündigung von Nikolaus Kowall, mitmachen zu wollen, öffnete man sie für alle Mitglieder. Nur Babler, zu dessen Gunsten Kowall wieder zurückgezogen hatte, schaffte jedoch die nötigen 2000 Unterstützungserklärungen – die übrigen 72 Bewerberinnen und Bewerber durften am Ende nicht antreten. Die vergangenen Wochen waren dann noch geprägt von Querelen um die Wahlkommission: Offiziell aus gesundheitlichen Gründen, wohl aber auch wegen Auseinandersetzungen um die Beiziehung externer IT-Experten, hatte sich der Vorsitzende Harald Kopietz vorletzte Woche zurückgezogen – ihm folgte die Steirerin Michaela Grubesa.

Wie es nach der heutigen Auszählung weitergehen wird – und ob die Partei sich hinter dem oder der neuen Chefin vereinen wird (was angesichts des zerschlagenen Porzellans schwierig sein könnte) oder ob das Ergebnis überhaupt akzeptiert wird, bleibt abzuwarten.