Kein Blick wird ausgetauscht zwischen der Angeklagten und der Kronzeugin, als diese am späten Dienstagvormittag den Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts betritt. Dort wird der Prozess gegen die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin-Schaller fortgesetzt. Als Zeugin sagt eine Schlüsselfigur der Korruptionsermittlungen gegen Ex-Regierungsmitglieder bzw. deren Umfeld aus: Meinungsforscherin Sabine Beinschab.

Jene Beinschab, deren Erzählungen in einem anderen Verfahren nahelegen, Mitarbeiter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hätten ein Bestechungsschema mit öffentlichen Inseratengeldern organisiert – was diese ebenso wie die mitverdächtige Mediengruppe "Österreich" bestreiten; Ermittlungen laufen.

Komplexer Sachverhalt

Im aktuellen Prozess geht es allerdings um einen weniger komplexen Sachverhalt: Karmasin soll nach ihrem Ausscheiden aus der Politik 2017 die Entgeltzahlung für Ex-Regierungsmitglieder bezogen haben. Dabei habe sie aber das Berufsverbot verletzt, das während des Bezugs einer solchen Zahlung gilt – und die Republik dahingehend getäuscht haben, indem sie Beinschab Scheinrechnungen habe stellen lassen.

Bevor Beinschab aussagt, wird Karmasin erneut befragt: Abermals räumt die Ex-Politikerin Fehler bei der Rechnungslegung ein. Sie argumentierte, dass sie zuvor immer Mitarbeiter gehabt habe, die Rechnungen gestellt hätten. Nach ihrem Ausscheiden aus der Politik wollte sie eigentlich bei einem Schweizer Unternehmen anheuern, erhielt dann aber eine Absage. "Am Tag X war ich völlig blank", sagte sie. Eine böse Absicht stecke aber nicht dahinter - sie hätte am Tag ihrer Verhaftung veranlasst, dass das zu Unrecht bezogene Geld wieder zurückgezahlt wird.

Was die Staatsanwaltschaft ihr auch vorwirft: Karmasin soll Beinschab und eine andere Meinungsforscherin angestiftet haben, Scheinangebote an das Sportministerium zu stellen, um ihr günstige Aufträge zu sichern. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sieht darin Betrug und wettbewerbswidrige Absprachen, Karmasin erklärte die Darstellungen Beinschabs bei den vorigen Terminen im April als unwahr – und plädiert auf Freispruch. Der ehemaligen Familienministerin auf ÖVP-Ticket drohen bis zu drei Jahre Haft, Urteile dürften noch im Mai fallen.

Beinschab sagt aus

Die Aussage von Sabine Beinschab wird für das Urteil des Schöffensenats von großer Bedeutung sein. Karmasin habe den Kontakt zu Thomas Schmid hergestellt, bevor sie Ministerin wurde, erzählt Beinschab: "Sie war die Chefin, ich war die Mitarbeiterin", erzählt die Meinungsforscherin, die ursprünglich als Karmasins Sekretärin ins Unternehmen einstieg. Man hielt Kontakt, als Karmasin Ministerin wurde: "Wir haben uns gut verstanden, aber wir waren nicht beste Freundinnen", stellt Beinschab klar. Beinschab machte sich selbstständig, Karmasin wollte zwanzig Prozent Provision für Aufträge, die sie Beinschab vermittelte - darunter die berühmten Studien des Finanzministeriums. Als Beweis legt sie eine Mail von Karmasin vor, in der sie sich erkundigt, ob ihr Anteil eh eingepreist sei: "Me included right?", fragte Karmasin.

Während der Zeit, in der Karmasin offiziell nichts verdienen durfte, habe man Rechnungen über die Firma ihres Mannes abgerechnet: "Sophie Karmasin ist mit dieser Idee auf mich zugekommen", sagt Beinschab: "Sie hat gesagt, sie kann nichts abrechnen. Und sie wollte schnell zu ihrem Geld kommen." Karmasin schüttelt im Gerichtssaal während dieser Aussage energisch den Kopf.

Kurz geht in PR-Offensive

Auch ein weiterer Vertrauter Karmasins drängte in den vergangenen Tagen verstärkt an die Öffentlichkeit: Kurz selbst startete angesichts einer möglicherweise bevorstehenden Anklage gegen ihn eine kleine PR-Offensive. Gegenüber Ö 1 und mehreren Zeitungen betonte der ehemalige Kanzler, die Ausgaben für Inserate seien schon unter Regierungen vor ihm hoch gewesen. Eine "sehr manipulative Form der Darstellung" habe die WKStA gewählt, um einen sprunghaften Anstieg der Summen zu suggerieren, so Kurz in mehreren Interviews – außerdem seien die Ausgaben der (SPÖ-geführten) Stadt Wien pro Kopf für Inserate höher als jene unter seiner Regierungszeit im Bund.

Kurz und zahlreiche seiner Mitarbeiter stehen derzeit im Visier der Korruptionsjäger – die Staatsanwälte detaillieren in bekannt gewordenen Akten unter anderem ein System, das Inseratengelder an Boulevardmedien mit günstiger Berichterstattung zugunsten Kurz' in Verbindung stellen soll. Die Verdächtigen, darunter auch mehrere Medien, dementieren das – mit Ausnahme von Thomas Schmid, dem ehemaligen Generalsekretär des Finanzministeriums, der sich in der Causa als Kronzeuge angeboten hat.

Ob Kurz vor Gericht muss, ist derzeit noch offen. Die WKStA hat einen Vorhabensbericht unbekannten Inhalts vorgelegt, der derzeit im Justizministerium einer Bearbeitung harrt. Experten gehen von einer baldigen Anklage aus, allerdings noch nicht in der Inseratencausa, sondern in einem – ebenfalls kleineren – anderen Verfahren. Kurz hatte im Ibiza-Untersuchungsausschuss ausgesagt, nicht in die Bestellung Schmids zum ÖBAG-Chef involviert gewesen zu sein – was die StA in diversen Chatprotokollen widerlegt glaubt.

Kurz bestreitet eine Falschaussage und sieht eine "politische Instrumentalisierung der Justiz" gegen ihn.