Beinschab über Karmasin: "Ich habe zu ihr aufgeschaut, sie hat das ausgenutzt"

Bei ihrer ersten Aussage vor Gericht belastet Kronzeugin Sabine Beinschab die Ex-Familienministerin Sophie Karmasin schwer. Die ehemalige Mitarbeiterin erzählt von Provisionen ("me included right?"), vorgeschriebenen Angeboten und einem Telefonat am Tag vor der Hausdurchsuchung.