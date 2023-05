Dass sich Regierung und Opposition mitunter in den Haaren liegen, ist in einer Demokratie das Normalste der Welt. Dass sich Koalitionspartner nicht immer grün sind, liegt in der Logik des Parteiwesens. Dass in einer Partei offen Differenzen nach außen getragen werden, ist nicht Ausdruck von Pluralismus, sondern ein echtes Alarmsignal.