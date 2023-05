Schon die Regierungschefs auf der Insel waren traditionell anders. Sir Winston Churchill stach besonders hervor. Nicht nur, weil er famose Reden schrieb. Er und seine Frau hatten ein kurioses Ritual: Wenn er abends nach Hause kam, dann bellte er "Wau-wau", woraufhin seine Frau Clementine mit einem "Miau-miau" antwortete.

"Die spinnen, die Briten", ging Obelix durch den Kopf, als er mit seinem Freund Asterix die britische Insel betrat. Sie fahren auf der falschen Straßenseite, lieben Karo-Kluft und halten Fish und Chips für Haute Cuisine. Sie lieben skurrile Veranstaltungen wie Brennnessel-Wettessen und Baumstamm-Weitwerfen und haben den schwärzesten und trockensten Humor der Welt, der vermutlich auch ein Ventil für die mitunter steife Etikette ist.

Allein schon die Schrullen des britischen Königshauses sind sagenhaft. Denn die Royals sind nicht nur traditionsbewusst, sie sind auch unglaublich abergläubisch. So müssen im Tower of London ständig mindestens sechs Raben gehalten werden. Denn einer alten Legende nach heißt es: "Verlassen die Raben den Tower, wird London fallen." Vor zwei Jahren teilte das Team des Tower via Twitter denn auch mit, dass "unser geliebter Rabe Merlina gestorben ist", womit das Vereinigte Königreich dem Untergang kurzfristig ein Stück näher gekommen war.

Es war auch Aberglaube im Spiel, als der königliche Imker die Bienen auf dem Gelände des Buckingham Palasts über den Tod der Queen informieren musste. So band er an dem Trauertag schwarze Schleifen um die Bienenstöcke und sprach nach Angaben der "Daily Mail" in beruhigendem Ton zu den Bienen: "Die Herrin ist tot, aber geht nicht fort. Euer neuer Herr wird euch ein guter Herr sein." Würden die Bienen nicht zeitgerecht über den Thronwechsel informiert werden, so der Aberglaube, würden die Bienen ihre Honigproduktion einstellen.

Die Raben des Tower of London sichern das Königreich – mindestens sechs müssen es immer sein © imago images/FLPA/John Eveson



Ganz besonders ist aber die Sache mit den Schwänen: Im 16. Jahrhundert, zur Zeit von Queen Elizabeth I., galten die Tiere als Delikatesse und standen regelmäßig auf dem Speiseplan auf der Insel. Doch im Jahr 1482 verabschiedete das britische Parlament den "Act of Swans", um Schwäne als exklusives Gut zu schützen. In diesem Gesetz wurde bestimmt, dass bis auf wenige Ausnahmen die Tiere auf britischem Grund und Boden bis heute der Krone gehören.

Und seit mehr als 600 Jahren werden beim sogenannten "Swan Upping" immer in der dritten Juliwoche die Schwäne im Land gezählt. Ein Spektakel, das alljährlich viele Schaulustige anzieht. Ziel dieser Zählung ist es nicht nur die aktuelle Anzahl der Population zu ermitteln, sondern auch den Gesundheitszustand der bedrohten Tiere zu überprüfen. Der Schwanenzähler, "The Royal Swan Marker" des Königshauses, trägt bei seiner Arbeit selbstverständlich eine eigene Uniform: rotes Jackett mit goldenen Verzierungen und eine dunkelblaue Krawatte mit Schwänen und Kronen drauf.

Windsor Castle in der Grafschaft Berkshire ist nicht nur die älteste königliche Residenz der Welt, dort wacht auch ein eigener "Clockmaker" über die Zeit: Wenn die rund 400 Uhren von Sommer- auf Winterzeit umgestellt werden, ist er mit Samthandschuhen stundenlang im Schloss unterwegs. Eine weitere royale Spezialität: Außerhalb der Palastmauern darf die königliche Familie keine Schalentiere essen, weil die Gefahr einer allergischen Reaktion oder Lebensmittelvergiftung durch Langusten und Co. zu hoch sei. Ein besonderes Faible hatte das britische Königshaus stets für den schwarzen Humor.

Die Queen beliebte Torten mit einem Schwert anzuschneiden und war ein

Fan von Witzen wie diesem: "Eine Frau steigt mit ihrem Baby in den Bus. Der Busfahrer sagt: 'Das ist das hässlichste Baby, das ich je gesehen habe.' Die Frau geht nach hinten, setzt sich, schäumt vor Wut und sagt zu dem Mann neben sich: 'Der Busfahrer hat mich gerade beleidigt.' Der Mann zu ihr: 'Gehen Sie nach vorne und schimpfen Sie ihn aus – ich halte inzwischen den Affen für Sie.'"