Am Rande der Afrikareise haben Bundeskanzler Karl Nehammer und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig angekündigt, dass Österreich 7,5 Millionen Euro für das Welternährungsprogramm (World Food Programm – WFP) zur Verfügung stellt. Die Summe kommt aus dem Sondertopf für internationale Nahrungshilfe, zwei Millionen Euro fließen nach Ghana. "Mit den Mitteln soll humanitäres Leid gelindert werden", so Nehammer. "Es ist auch eine Frage der Sicherheit, dass Lebensmittel zur Verfügung stehen und dadurch auch Unruhen verhindert werden." Laut UN-Angaben leiden weltweit 830 Millionen Menschen an Hunger, rund 345 sind davon akut betroffen.