In den kommenden zwei Wochen entscheidet sich, wer die SPÖ künftig leitet und dann auch in die nächste Nationalratswahl - wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2024 - führt. 148.000 Parteimitglieder sind aufgerufen, zwischen drei Kandidaten zu wählen: der amtierenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler. Bis zum 10. Mai können Mitglieder ihre Stimme per Post oder online abgeben. Am 22. Mai soll das Ergebnis vorgelegt werden.

Das letzte Wort hat in jedem Fall noch der Parteitag, der am 3. Juni in Linz zusammentritt. Theoretisch könnten sich die Delegierten für einen vierten Kandidaten, eine vierte Kandidatin entscheiden, sollte der Ausgang knapp sein. Alle drei Kandidaten waren in den letzten Tagen im Land unterwegs, Doskozil und Babler vor allem in Niederösterreich, der Steiermark, Oberösterreich, Kärnten, die Parteichefin in erster Linie in Wien, wo sie die größte Unterstützung erfährt.