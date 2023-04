Offenbar favorisieren immer mehr steirische SPÖ-Bürgermeister den burgenländischen Landeshautmann Hans Peter Doskozil als neuen SPÖ-Chef. Im Gespräch mit der Kleinen Zeitung outet sich nun auch Peter Stradner, SPÖ-Bürgermeister der südsteirischen Stadt Wagna, als Doskozil-Sympathisant: „Ich habe mir das lang überlegt, ich werde Doskozil wählen“, sagt Stradner. Und zu seinen Beweggründen: „Man soll in der Politik nicht immer nur reden, man muss auch Taten setzen.“

Was er vom Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler bzw. der amtierenden Parteichefin Pamela Rendi-Wagner halte? Babler habe „durchaus tolle Idee“, er, Stradner, denke jedoch pragmatisch. "Doskozil ist für mich die richtige Wahl.“ Der Südsteirer stellt in Abrede, dass Doskozils Positionierung in der Migrationsfrage ausschlaggebend für seine Entscheidung sei. „Ich finde es großartig, wie er in Burgenland das Pflegethema oder auch die Frage der Kinderbetreung angegangen ist.“ Zur amtierenden SPÖ-Chefin will Stradner nicht viel sagen. „Sie hatte genügend Zeit, um was zu tun und die notwendigen Veränderungen einzuleiten.“

Als bekannteste Doskozil-Unterstützer unter den steirischen Bürgermeistern gelten die Ortschef von Knittelfeld und Leoben.