Selten hat ein Politiker in Österreich so ein weises Wort gesprochen wie Wiens ehemaliger Bürgermeister Michael Häupl mit seinem Bonmot, Wahlkämpfe seien „Zeiten fokussierter Unintelligenz“. Und selten hat eine Partei sich so Hals über Kopf in eine solche Phase gestürzt wie die SPÖ es gerade tut.