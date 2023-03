Die Technik im renovierten Parlament auf der Wiener Ringstraße wird bereits vorbereitet für eine virtuelle Ansprache, die ein ganzes Jahr Vorlaufzeit hatte. Um 9 Uhr und damit vor Beginn der Nationalratssitzung wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Hohen Haus eine Videoansprache halten. Im Anschluss werden die Fraktionen darüber debattieren.

Die Live-Übertragung der Rede finden Sie hier, Beginn um 9 Uhr:

Ein Vorgang, über den seit Beginn des Ukraine-Krieges gestritten wurde. Bereits im vergangenen März schlugen die Neos einen Auftritt des ukrainischen Präsidenten im Parlament vor, doch die FPÖ legte sich damals quer. Eine Einladung stehe im klaren Widerspruch zur Österreichs Neutralität, hieß es. Die SPÖ zeigte sich kurz darauf ebenfalls ablehnend, jedoch mit der Begründung, dass Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) einen solchen Auftritt ohnehin im Alleingang möglich machen könnte.

Dieser zeigte sich zwar bereit, Selenskyj das Wort zu erteilen, nannte jedoch ein Einvernehmen unter den Fraktionen als Bedingung für eine entsprechende Einladung. Das Vorhaben versandete. Im Sommer wurde dann dem ukrainischen Parlamentspräsident Ruslan Stefantschuk eine Bühne gewährt, der sich für Österreichs Aufnahme von aus seinem Land Vertriebene bedankte. Die FPÖ blieb als einzige Fraktion der Ansprache fern.

FPÖ kündigt "freiheitlichen Protest" an

Präsident Selenskyj trat in den Monaten nach Kriegsbeginn in zahlreichen Parlamenten auf, meist digital per Videoansprache. Österreich war – neben Bulgarien und Ungarn – eines der letzten EU-Länder, die dem Staatschef keine entsprechende Bühne geboten hatten. Nun darf er doch im Hohen Haus sprechen – aber nicht im Zuge einer Nationalratssitzung. Mit einem protokollarischen Kniff hatte Sobotka die Rede vor Beginn der Sitzung angesetzt, womit es sich dabei schlicht um eine „parlamentarische Veranstaltung“ handle. Dieses Vorgehen hatte er den anderen Fraktionen in der Präsidiale mitgeteilt.

Mit „Störfeuern der FPÖ“ rechne Sobotka bei der heutigen virtuellen Rede übrigens nicht. Sollte es zu „Verbalangriffen“ seitens der Freiheitlichen kommen, werde er diese nicht akzeptieren, erklärte er. FPÖ-Parteichef Herbert Kickl zeigte sich im Vorfeld der Ansprache alles andere als begeistert. Er sprach von einem „absoluten Tabubruch“ und kündigte einen „freiheitlichen Protest“ an. In der Bundespartei wollte man – auch am Tag vor der Rede – auf Anfrage keine Auskunft über das geplante Vorgehen geben.