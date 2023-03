Bis Mitternacht konnte man seine Kandidatur für den SPÖ-Vorsitz deponieren. Nach Informationen der Kleinen Zeitung sollen "mehr als 30 Personen" ihr Interesse deponiert haben. Derzeit ist man in der Bundesparteizentrale in der Löwelstraße wie auch in den Landesorganisationen damit befasst, die Bewerbungen zu prüfen. "Es kann nur jemand kandidieren, der der Partei angehört. Auch darf es sich um keine Jux-Kandidatur handeln", heißt es in den Vormittagsstunden auf Nachfrage. Im Laufe des Nachmittags will man dann die genau Zahl der Kandidatinnen und Kandidaten, die dann auch tatsächlich bei der Ende April beginnenden Mitgliederbefragung auf dem SPÖ-Stimmzettel stehen, öffentlich bekannt geben.

Dass Rendi-Wagner die einzige Frau auf der Liste ist, will man nicht bestätigen. Im Laufe des Freitags war das noch der Fall, möglicherweise haben sich in den Abend- und frühen Nachtstunden noch Kandidatinnen gemeldet.

Mit Video an Mitglieder

Rendi-Wagner hat sich indes in einem Video an die Mitglieder gewandt. Darin wirbt sie für die eingeschlagene Vorgangsweise mit Mitgliederbefragung und Parteitag, damit "Debatten über uns selbst, die uns als Bewegung lähmen", endgültig beendet werden können.

Als Parteivorsitzende sei es ihr wichtig, "diese notwendigen Entscheidungen" rasch zu treffen, "damit die drängenden Lösungen und Themen, die wir für unser Land haben, wieder im Vordergrund stehen". Mit den jüngsten Beschlüssen werde sichergestellt, dass es eine "demokratisch legitimierte Entscheidung" gebe.

In dem knapp eineinhalbminütigen Video, das Rendi-Wagner mit eher ernster Miene im Freien zeigt, nannte die Parteichefin die gegenwärtige Situation keine einfache für der Sozialdemokratie nahe stehende Menschen. Aber sie wisse auch, dass man diese Situation meistern werde. Die SPÖ sei eine Partei der Zuversicht, weshalb sie die kommenden Wochen auch als Chance sehe, so Rendi-Wagner, die das Video mit einem "tief empfundenen" Freundschaft und Glück auf beendet.