Herr Goldschmidt, Sie haben den russischen Juden geraten, das Land zu verlassen. Warum?

PINCHAS GOLDSCHMIDT: Die Situation für uns Juden in Russland wird immer schwieriger. Unsere wirtschaftliche Lage verschlechtert sich. Noch wird niemand auf offener Straße attackiert. Aber wir sind Repressionen ausgesetzt. Die Regierung agiert antisemitisch. Außenminister Sergej Lawrow und andere sagen, dass der Krieg in der Ukraine ein Krieg gegen die Nazis und dass Hitler in Wahrheit Jude gewesen sei. Man bezichtigt Teile der jüdischen Gemeinde des Satanismus. Die Auswanderungsagentur Jewish Agency soll geschlossen werden.